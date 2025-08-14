Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 12:30

Историческая встреча на Аляске: что обсудят главы США и РФ за закрытыми дверями

Переговоры Путина и Трампа на Аляске начнутся в 22:30 по московскому времени 15 августа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа вечером в 22:30 по московскому времени. Переговоры пройдут на территории объединённой военной базы Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Как уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча начнётся с личной беседы лидеров в формате тет-а-тет с участием переводчиков, после чего перейдёт в переговоры в составе делегаций.

В составе российской делегации министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Состав американской стороны пока официально не объявлен, но, по данным источников, он также будет включать пять ключевых участников.

По завершении переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, где могут озвучить итоги встречи.

Тем временем, как сообщает Mash, сервис Flightradar зафиксировал перемещение самолёта с регистрационным номером RA-96023, вылетевшего из Москвы в Анкоридж. По данным наблюдателей, на борту, предположительно, находится российский президент. В настоящее время борт следует в направлении Берингова пролива.

Эта встреча станет первым полноценным саммитом лидеров двух стран за последние несколько лет и пройдёт в необычном месте — на Аляске, что придаёт переговорам особый символический характер, отмечают эксперты.

