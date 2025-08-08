Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© commons.wikimedia.org by The White House is licensed under Public domain
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:50

Путину нравится Уиткофф: как личные симпатии могут повлиять на переговоры по Украине

Трамп отметил взаимопонимание между Путиным и спецпосланником Уиткоффом

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что российский лидер Владимир Путин положительно относится к его спецпосланнику Стиву Уиткоффу. Об этом сообщают источники, близкие к администрации Белого дома.

"Трамп считает, что Путину нравится Уиткофф", - об этом пишет и РИАН.

Наблюдения Трампа основаны на результатах переговоров Уиткоффа с Путиным в Москве, которые состоялись 6 августа и длились около трех часов. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча прошла конструктивно, стороны обсудили урегулирование украинского конфликта и перспективы двустороннего сотрудничества.

Трамп, комментируя итоги переговоров, назвал их "очень продуктивными" и выразил надежду на скорое завершение войны. Он также подтвердил, что встреча с Путиным может состояться уже на следующей неделе, возможно, в Объединенных Арабских Эмиратах.

При этом американский лидер подчеркнул, что готов к саммиту даже без предварительных переговоров между Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, "Путину не обязательно встречаться с Зеленским" для организации двусторонней встречи.

Уиткофф уже пять раз посещал Москву с дипломатическими миссиями, что свидетельствует о его ключевой роли в переговорном процессе. отмечают эксперты. Трамп считает, что личные симпатии между политиками и президентом РФ могут способствовать достижению соглашений.

В Кремле пока не комментировали заявления Трампа о симпатиях Путина к Уиткоффу, но подтвердили готовность к диалогу.
Эксперты отмечают, что если Трамп прав в своих оценках, это может облегчить поиск компромиссов в сложных переговорах по Украине. Однако некоторые аналитики предупреждают, что излишняя доверительность в отношениях с Москвой может ослабить позиции США.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эстония усиливает границу водными заграждениями на реке Нарва 06.08.2025 в 23:54

Плавающий барьер: как Таллин готовится защищать границу с Россией

Эстония планирует установить плавучие заграждения на реке Нарва, которая разделяет страну с Россией. Как сообщил заместитель директора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар, этот шаг направлен на усиление контроля за участками, где граница остается уязвимой.

Читать полностью » CNN: Встреча Трампа и Путина под вопросом, Белый дом сомневается в сроках 06.08.2025 в 23:49

Дипломатический пазл: почему саммит США-Россия на высшем уровне может быть перенесен

Планы Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Путиным уже на следующей неделе столкнулись с организационными сложностями. Как сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме, саммит вряд ли состоится в указанные сроки из-за необходимости дополнительных подготовительных переговоров и согласования позиций.

Читать полностью » NYT: Трамп может провести встречу с Путиным уже на следующей неделе 06.08.2025 в 23:29

Стало известно, почему Трамп торопится собрать Путина и Зеленского

Дональд Трамп намерен провести личную встречу с Владимиром Путиным уже в ближайшие дни, а затем организовать переговоры с участием Владимира Зеленского. По данным The New York Times, американский лидер рассматривает эти переговоры как ключевую возможность для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Читать полностью » Reuters: США готовят новые санкции против России и могут их ввести 8 августа 06.08.2025 в 20:52

Дипломатия и давление: почему Вашингтон не отказывается от санкций после встречи с Путиным

Администрация США рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России уже в ближайшие дни, несмотря на недавние переговоры Владимира Путина со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом. По данным источников Reuters, решение может быть принято уже в пятницу.

Читать полностью » Sohu: Путин указал Трампу, что 06.08.2025 в 20:42

Гиперзвуковой ответ Москвы: Орешник меняет стратегический баланс

Россия официально отказалась от добровольного моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), введенного после распада соответствующего договора с США в 2019 году. Это решение стало ответом на наращивание американской военной инфраструктуры у российских границ, включая размещение ракетных комплексов в Европе и Азии. Об этом напоминает китайское издание Sohu.

Читать полностью » Трамп подтвердил прогресс на переговорах Путина с Уиткоффом 06.08.2025 в 20:25

США и Европа обсуждают пути завершения конфликта на Украине после встречи с Путиным

Дональд Трамп заявил, что встреча его посланника Уиткоффа с Владимиром Путиным была крайне продуктивной и привела к значительному прогрессу в обсуждении текущего конфликта. По словам американского лидера, после переговоров он проинформировал европейских союзников, и все стороны согласны с необходимостью скорейшего завершения конфликта на Украине.

Читать полностью » Китай вводит антиковидные меры из-за вспышки вируса Чикунгунья 06.08.2025 в 19:16

Новая угроза с берегов Индийского океана: как Китай борется с вирусом-мутантом

В Китае снова вводят жёсткие санитарные меры — на этот раз из-за вспышки вируса Чикунгунья, который стремительно распространяется через укусы комаров. В густонаселённой провинции Гуандун, где проживает 126 миллионов человек, власти уже обязали жителей носить маски и соблюдать социальную дистанцию, напоминая худшие времена пандемии COVID-19.

Читать полностью » Госсекретарь США Рубио сообщил о завершении визита Уиткоффа в Москву 06.08.2025 в 19:11

После переговоров с Путиным: что обсуждали Уиткофф и Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил завершение визита спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Москву, где тот провел переговоры с Владимиром Путиным. По словам Рубио, он уже провел предварительные консультации с Уиткоффом, а более детальное обсуждение результатов поездки состоится в течение дня.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Билл Гейтс 13 лет хранил Porsche 959 из-за запрета на ввоз в США
Авто и мото

Автомеханик назвал 5 надёжных автомобилей до 400 тысяч рублей
Садоводство

Флора и геология: создаем гармоничные композиции в садах Хабаровском крае
Дом

Основные причины вздутия ламината и как избежать деформации
Красота и здоровье

Поза нога на ногу увеличивает риск варикоза и болей в спине
Спорт и фитнес

Врачи рекомендуют monster walk для укрепления мышц бёдер и стабилизации таза
Мир

Трамп сообщил, что Украина может уступить территории в обмен на прекращение войны
Красота и здоровье

Открытия ученых о зеленом винограде — секреты долголетия и здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru