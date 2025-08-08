Путину нравится Уиткофф: как личные симпатии могут повлиять на переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что российский лидер Владимир Путин положительно относится к его спецпосланнику Стиву Уиткоффу. Об этом сообщают источники, близкие к администрации Белого дома.

"Трамп считает, что Путину нравится Уиткофф", - об этом пишет и РИАН.

Наблюдения Трампа основаны на результатах переговоров Уиткоффа с Путиным в Москве, которые состоялись 6 августа и длились около трех часов. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча прошла конструктивно, стороны обсудили урегулирование украинского конфликта и перспективы двустороннего сотрудничества.

Трамп, комментируя итоги переговоров, назвал их "очень продуктивными" и выразил надежду на скорое завершение войны. Он также подтвердил, что встреча с Путиным может состояться уже на следующей неделе, возможно, в Объединенных Арабских Эмиратах.

При этом американский лидер подчеркнул, что готов к саммиту даже без предварительных переговоров между Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, "Путину не обязательно встречаться с Зеленским" для организации двусторонней встречи.

Уиткофф уже пять раз посещал Москву с дипломатическими миссиями, что свидетельствует о его ключевой роли в переговорном процессе. отмечают эксперты. Трамп считает, что личные симпатии между политиками и президентом РФ могут способствовать достижению соглашений.

В Кремле пока не комментировали заявления Трампа о симпатиях Путина к Уиткоффу, но подтвердили готовность к диалогу.

Эксперты отмечают, что если Трамп прав в своих оценках, это может облегчить поиск компромиссов в сложных переговорах по Украине. Однако некоторые аналитики предупреждают, что излишняя доверительность в отношениях с Москвой может ослабить позиции США.