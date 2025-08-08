Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей жесткой позицией по отношению к России, публично поддержал решение президента США Дональда Трампа провести переговоры с Владимиром Путиным. В своем сообщении в соцсети он сравнил предстоящую встречу с диалогом Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, который помог завершить холодную войну.

Грэм*, несмотря на свою репутацию одного из главных критиков Кремля в Конгрессе, заявил, что Трамп действует ради мира и прекращения конфликта на Украине. При этом он выразил уверенность, что американский лидер не пойдет на сделку, если российская сторона выдвинет неприемлемые условия.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча глав двух государств уже согласована, а место ее проведения будет объявлено позднее. Переговоры могут состояться в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе. Встреча может пройти в ОАЭ, Швейцарии или другой нейтральной стране.



Эксперты отмечают, что этот саммит станет серьезным испытанием для дипломатических навыков Трампа и может определить дальнейшую динамику украинского конфликта.

Этот шаг Трампа вызвал неоднозначную реакцию: некоторые политики опасаются, что без участия Украины и европейских союзников переговоры могут привести к односторонним уступкам Москве. Однако сам Трамп подчеркивает, что его цель — остановить кровопролитие, а не игнорировать интересы Киева.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.