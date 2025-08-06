Стало известно, почему Трамп торопится собрать Путина и Зеленского

Дональд Трамп намерен провести личную встречу с Владимиром Путиным уже в ближайшие дни, а затем организовать переговоры с участием Владимира Зеленского. По данным The New York Times, американский лидер рассматривает эти переговоры как ключевую возможность для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и других острых вопросов международной политики.

Источники издания, знакомые с планами Белого дома, подтвердили, что Трамп активно прорабатывает форматы обеих встреч. Первая — тет-а-тет с российским коллегой — может состояться уже на следующей неделе, если стороны согласуют детали. Вторая, трехсторонняя, предполагается вскоре после этого, хотя точные сроки пока не определены.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о готовности выступить посредником в переговорном процессе, подчеркивая необходимость личного участия в диалоге. В администрации США считают, что прямой контакт между лидерами способен сдвинуть ситуацию с мертвой точки, особенно на фоне недавних переговоров Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом.

В Кремле пока воздерживаются от комментариев по поводу возможной встречи, отмечая, что любые переговоры требуют тщательной подготовки. В то же время украинская сторона, судя по последним заявлениям Зеленского, сохраняет осторожный оптимизм, но настаивает на соблюдении ключевых условий, включая вывод российских войск.