Отношения России и Китая зрелые, стабильные и самодостаточные. Они выдержали турбулентную международную обстановку и не подвержены внешнему влиянию, говорится в совместном документ, опубликованном на сайте Кремля, по итогам российско-китайских переговоров на вышем уровне.
По факту это означает, что, несмотря на различия в культуре, языке и системах управления, Россия и Китай находят общие интересы в региональной и глобальной политике. Страны поддерживают друг друга на международных площадках, а также регулярно проводят совместные учения.
Россия и Китай тимеют общую позицию по ряду ключевых вопросов, таких как защита мирового мультиполярного порядка и мультикультурного мира, борьба с терроризмом и экстремизмом, а также поддержка международной стабильности и безопасности.
Россия и Китай объявили намерение сотрудничать сразу в нескольких отраслях экономики
Страны планируют нададить тесное двустороннее сотрудничество в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии и других сферах, говорится в тексте совместного заявления, опубликованном на сайте Кремля.
Си Цзиньпин рассказал о многократном увеличении товарооборота между Китаем и Россией за последние десять лет
Товарооборот между Россией и Китаем за последние 10 лет вырос на 116% и составил 120 млрд долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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