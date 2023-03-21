Отношения России и Китая зрелые, стабильные и самодостаточные. Они выдержали турбулентную международную обстановку и не подвержены внешнему влиянию, говорится в совместном документ, опубликованном на сайте Кремля, по итогам российско-китайских переговоров на вышем уровне.

По факту это означает, что, несмотря на различия в культуре, языке и системах управления, Россия и Китай находят общие интересы в региональной и глобальной политике. Страны поддерживают друг друга на международных площадках, а также регулярно проводят совместные учения.

Россия и Китай тимеют общую позицию по ряду ключевых вопросов, таких как защита мирового мультиполярного порядка и мультикультурного мира, борьба с терроризмом и экстремизмом, а также поддержка международной стабильности и безопасности.