Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против временного перемирия на Украине, потому что оно приведет к новому этапу боевых действий.

"Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Временное перемирие приведет только к следующему этапу войны на Украине", — написал Подоляк в своем Telegram.

Накануне швейцарская пресса со ссылкой на собственные источники сообщила, что президент США Байден поручил главе ЦРУ выяснить, готовы ли РФ и Украина к переговорам.