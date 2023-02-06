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  • Опубликована сегодня в 15:22

Михаил Подоляк: Украина против временного перемирия с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против временного перемирия на Украине, потому что оно приведет к новому этапу боевых действий.

"Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Временное перемирие приведет только к следующему этапу войны на Украине", — написал Подоляк в своем Telegram.

Накануне швейцарская пресса со ссылкой на собственные источники сообщила, что президент США Байден поручил главе ЦРУ выяснить, готовы ли РФ и Украина к переговорам.

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