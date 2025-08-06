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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Главная / Спецоперация на Украине
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:24

В Киеве дали свою оценку встрече Путина с Уиткоффом

Зеленский отметил сдвиг в позиции России после переговоров Путина с посланником Трампа

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом Россия демонстрирует большую готовность к прекращению огня. В своем Telegram-канале он отметил:

"Давление срабатывает, но важно, чтобы Москва не обманула ожиданий — ни нас, ни США".

Зеленский также подтвердил телефонный разговор с Дональдом Трампом, в котором участвовали европейские лидеры, включая канцлера Германии и премьера Великобритании.

Встреча Путина и Уиткоффа длилась три часа и затронула два ключевых вопроса: урегулирование конфликта на Украине и перспективы стратегического сотрудничества России и США. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал диалог "конструктивным", но воздержался от подробностей до доклада Уиткоффа Трампу.

При этом стороны обменялись "сигналами" — Москва передала свою позицию по Украине, а Вашингтон, вероятно, обозначил условия снятия санкций.

Трамп оценил переговоры как "значительный прогресс", но подчеркнул, что вторичные санкции против России (включая 25%-ные пошлины на индийскую нефть) вступят в силу 8 августа, если не будет выполнено требование о перемирии. Ранее он сократил срок ультиматума с 50 до 10 дней, выразив разочарование отсутствием результатов.

Трамп также анонсировал возможные переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе, исключая участие европейцев.

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