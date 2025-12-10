Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Украины и Европейского Союза
Флаг Украины и Европейского Союза
© commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under CC BY 4.0
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:56

Переговоры, которые всё изменят: во Львове ЕС готовит новый виток борьбы за расширение

Встреча министров ЕС по Украине пройдёт во Львове 10–11 декабря – ТАСС

В преддверии обсуждения будущего расширения Евросоюза внимание европейских структур сосредоточено на Украине. Во Львове готовится встреча министров по европейским делам стран ЕС, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председательства.

Планы ЕС по обсуждению переговорного процесса

По информации датского председательства в Совете ЕС, государства-члены намерены провести двухдневную неформальную встречу. Мероприятие запланировано на 10-11 декабря и должно стать площадкой для обсуждения условий, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Вопрос остаётся открытым с 2024 года, поскольку у стран-членов нет единой позиции по формальным и политическим аспектам процедуры.

Встречи подобного формата позволяют представителям государств обменяться оценками без жёсткой протокольной повестки. Для ЕС это возможность скорректировать стратегию расширения и понять, насколько зрелой является готовность двигаться к следующему этапу диалога с Киевом.

"Министры по европейским делам ЕС проведут 10-11 декабря во Львове неформальную встречу для обсуждения европейской перспективы Украины и начала переговоров о ее приеме", — говорится в заявлении датского председательства.

Участники и регламент мероприятия

В Еврокомиссии уточнили, что заседание начнётся в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Ожидается участие профильных представителей стран-членов и еврокомиссара по расширению Марты Кос, которая курирует вопросы политики соседства и диалог с государствами-кандидатами. Её присутствие придаёт обсуждению официальный характер, поскольку ведомство отвечает за подготовку оценок и заключений по каждому потенциальному члену ЕС.

Для украинской стороны подобные встречи имеют значение с точки зрения политической поддержки и оценки хода реформ. Для ЕС — это возможность определить, готово ли объединение перейти к формальному открытию переговорных глав и в какой мере Киев выполняет критерии.

Сама площадка во Львове выбрана символически: она подчёркивает геополитическое внимание Евросоюза к региону и демонстрирует готовность обсуждать вопросы расширения непосредственно на территории страны-кандидата.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зеленский: У Украины нет сил вернуть Крым и ее не ждут в НАТО вчера в 22:57
Украину в НАТО не ждут: Зеленский раскрыл главное разочарование и признал утрату шансов по Крыму

Зеленский признал отсутствие сил для возвращения Крыма, рассказал, почему Украина не может рассчитывать на скорое вступление в НАТО.

Читать полностью » Зеленский согласился провести выборы президента на Украине в ближайшие 60–90 дней вчера в 22:52
Выборы под прикрытием США и ЕС: Зеленский заявил о необходимости внешней защиты

Зеленский признал отсутствие сил для возвращения Крыма, заявил о готовности к выборам при поддержке США и ЕС и рассказал, почему Украина не может рассчитывать на скорое вступление в НАТО.

Читать полностью » Трамп возглавил список Politico 28 самых влиятельных фигур Европы — ТАСС вчера в 16:07
Когда Европа оглядывается на Вашингтон и Москву: рейтинг Politico показывает, кто реально задаёт тон

Politico включило в топ европейских влиятельных фигур лидеров России и США. Их влияние оказалось сопоставимо с ключевыми политиками ЕС — и это меняет баланс.

Читать полностью » Трамп: Преимущество в украинском конфликте всегда было за Россией вчера в 15:25
Преимущество у РФ с первого дня: резонансное заявление Трампа меняет тон дискуссии по украинскому конфликту

Трамп вновь заявил, что преимущество в украинском конфликте остаётся за Россией, — комментарий, который вписывается в его устойчивую внешнеполитическую риторику.

Читать полностью » Трамп может исключить Зеленского из мирных переговоров по Украине — ТАСС вчера в 10:09
Трамп и Путины согласны, а Зеленский не читает мирный план: что это значит для Украины

Дональд Трамп может исключить Владимира Зеленского из мирных переговоров по Украине. Американский президент разочарован его нежеланием идти на компромиссы.

Читать полностью » Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи перерастает в боевые действия с авиацией — Thai PBS вчера в 10:09
Военное столкновение на границе Таиланда и Камбоджи: почему ситуация продолжает накаляться

Ситуация на границе Таиланда и Камбоджи продолжает ухудшаться: число погибших тайских военнослужащих возросло, а столкновения приобрели новые масштабы.

Читать полностью » Зеленский заявил, что компромисс по территориальному вопросу не найден 08.12.2025 в 22:30
Территории превратились в красную линию: Зеленский признал, что компромисса не видно даже на горизонте

Зеленский заявил, что переговоры продвигаются, но территориальный компромисс остаётся недостижимым, а мирный план США пересмотрен в пользу украинской позиции.

Читать полностью » Гренландия стремится к восстановлению доверия с США после заявлений Трампа — министр Моцфельдт 08.12.2025 в 15:50
Кризис доверия: как Гренландия преодолевает последствия заявлений Трампа о контроле

Гренландия должна восстановить доверие к США для продолжения сотрудничества. Минэкономики острова подчеркивает важность открытого диалога между странами.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Удачные пары овощей ускоряют рост и укрепляют растения — агрономы
Спорт и фитнес
Утренняя вода с корицей помогла стабилизировать уровень сахара в крови — эндокринологи
Питомцы
Холодный пол провоцирует воспаление костей у щенков — ветеринар Кромия
Наука
Планеты могут образовывать воду из минералов и водорода — Science News
Происшествия
Пожарные применяют дополнительную технику для тушения ТЦ Баянгол – МЧС РФ
Общество
Обработка дорог Подмосковья охватила 12,7 тыс. км – Марат Сибатулин
Общество
Синоптики спрогнозировали до минус 7 градусов в Москве 13 декабря – ТАСС
Авто и мото
Датчик детонации фиксирует опасные вибрации двигателя — Autonews
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet