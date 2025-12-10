Переговоры, которые всё изменят: во Львове ЕС готовит новый виток борьбы за расширение

В преддверии обсуждения будущего расширения Евросоюза внимание европейских структур сосредоточено на Украине. Во Львове готовится встреча министров по европейским делам стран ЕС, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председательства.

Планы ЕС по обсуждению переговорного процесса

По информации датского председательства в Совете ЕС, государства-члены намерены провести двухдневную неформальную встречу. Мероприятие запланировано на 10-11 декабря и должно стать площадкой для обсуждения условий, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Вопрос остаётся открытым с 2024 года, поскольку у стран-членов нет единой позиции по формальным и политическим аспектам процедуры.

Встречи подобного формата позволяют представителям государств обменяться оценками без жёсткой протокольной повестки. Для ЕС это возможность скорректировать стратегию расширения и понять, насколько зрелой является готовность двигаться к следующему этапу диалога с Киевом.

"Министры по европейским делам ЕС проведут 10-11 декабря во Львове неформальную встречу для обсуждения европейской перспективы Украины и начала переговоров о ее приеме", — говорится в заявлении датского председательства.

Участники и регламент мероприятия

В Еврокомиссии уточнили, что заседание начнётся в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Ожидается участие профильных представителей стран-членов и еврокомиссара по расширению Марты Кос, которая курирует вопросы политики соседства и диалог с государствами-кандидатами. Её присутствие придаёт обсуждению официальный характер, поскольку ведомство отвечает за подготовку оценок и заключений по каждому потенциальному члену ЕС.

Для украинской стороны подобные встречи имеют значение с точки зрения политической поддержки и оценки хода реформ. Для ЕС — это возможность определить, готово ли объединение перейти к формальному открытию переговорных глав и в какой мере Киев выполняет критерии.

Сама площадка во Львове выбрана символически: она подчёркивает геополитическое внимание Евросоюза к региону и демонстрирует готовность обсуждать вопросы расширения непосредственно на территории страны-кандидата.