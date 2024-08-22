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Kyiv Independent: Киев намерен осенью подготовить почву для переговоров с РФ
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В Киеве вновь начали задумываться о переговорах с Россией

Kyiv Independent: Киев намерен осенью подготовить почву для переговоров с РФ

Власти Украины этой осенью собираются подготовить почву для проведения мирных переговоров с российской стороной. Об этом сообщает издание Kyiv Independent, ссылаясь на свои источники, близкие к Владимиру Зеленскому.

"Украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией", — говорится в опубликованной статье.

Однако в материале не уточняется, что именно подразумевается под "подготовкой почвы" к переговорам, и в чем будет заключаться этот процесс. По предварительной информации, могут быть проведены переговоры касательно вопроса по обмену пленными по принципу "всех на всех", а также продовольственной и ядерной безопасности.

Напомним, что после нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин во время совещания сообщил о том, что после таких действий со стороны Киева ни о каких переговорах не может идти и речи.

Фото: president.gov.ua

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