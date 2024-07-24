Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости скорейшего завершения конфликта. По мнению Захаровой, подобные заявления связаны с предстоящими выборами в США.
Дипломат подчеркнула, что риторика украинского лидера является своеобразным сигналом, который Киев посылает на фоне событий, происходящих вокруг Белого дома. Захарова призвала рассматривать слова Зеленского именно в этом контексте.
Накануне, во время встречи с кардиналом Пьетро Паролином, главой правительства Ватикана, Зеленский выразил понимание необходимости скорейшего урегулирования конфликта с Россией. Более того, за несколько дней до этого украинский президент не исключил возможности переговоров между Киевом и Москвой, даже если во главе России останется Владимир Путин. Стоит отметить, что ранее Зеленский категорически отвергал такую возможность.
Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к мирным переговорам с Украиной. В июне президент Путин озвучил ряд условий для прекращения боевых действий и начала диалога. Среди них — вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов частью России, а также отмена западных санкций против Москвы.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Office of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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