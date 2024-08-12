Граждан Украины готовят к проведению референдума, а также мирным переговорам с российской стороной. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал турецкий аналитик Энгин Озер. По его словам, переговоры Киева и Москвы могут начаться в середине декабря.

"После стамбульских переговоров во время конфликта никогда ещё не было процесса, в котором мир был бы так близок", — заявил турецкий эксперт.

Он также напомнил о том, что еще в 2022 году нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский запретил вести переговоры с российским руководством. Однако уже в этом году, не так давно, заявил о возможном приглашении представителей Москвы на конференцию касательно урегулирования украинского конфликта. При этом он уточнял, что все решения в вопросе конфликта должен принимать народ.

Озер считает, что позиции каждой из сторон пока сильно далеки друг от друга.

Турецкий аналитик считает, что позиция Киева немного поменялась из-за того, что есть большая вероятность победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в Соединенных Штатах. По его словам, на Украине уверены, что в случае прихода к власти республиканца, американская помощь Киеву будет снижена, а давление на урегулирование конфликта дипломатическим путем будет усилено.

Фото: president.gov.ua