Граждан Украины готовят к проведению референдума, а также мирным переговорам с российской стороной. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал турецкий аналитик Энгин Озер. По его словам, переговоры Киева и Москвы могут начаться в середине декабря.
"После стамбульских переговоров во время конфликта никогда ещё не было процесса, в котором мир был бы так близок", — заявил турецкий эксперт.
Он также напомнил о том, что еще в 2022 году нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский запретил вести переговоры с российским руководством. Однако уже в этом году, не так давно, заявил о возможном приглашении представителей Москвы на конференцию касательно урегулирования украинского конфликта. При этом он уточнял, что все решения в вопросе конфликта должен принимать народ.
Озер считает, что позиции каждой из сторон пока сильно далеки друг от друга.
Турецкий аналитик считает, что позиция Киева немного поменялась из-за того, что есть большая вероятность победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в Соединенных Штатах. По его словам, на Украине уверены, что в случае прихода к власти республиканца, американская помощь Киеву будет снижена, а давление на урегулирование конфликта дипломатическим путем будет усилено.
Фото: president.gov.ua
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