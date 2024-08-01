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CNN: между Америкой, Германией и Россией прямо сейчас проходят переговоры по заключенным
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CNN: Прямо сейчас проходят переговоры об обмене заключенными США, ФРГ и РФ

CNN: между Америкой, Германией и Россией прямо сейчас проходят переговоры по заключенным

Американский телеканал CNN, опираясь на информацию от анонимного представителя администрации США, сообщает о проходящем в настоящий момент масштабном обмене заключенными с участием Соединенных Штатов, Германии, России и других стран.

По данным телеканала, в рамках этого обмена ожидается возвращение на родину как минимум нескольких граждан США. Источник CNN утверждает, что передача американских граждан представителям властей США должна состояться в ближайшее время.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев относительно возможного обмена заключенными между Россией и другими странами. Он не стал подтверждать или опровергать информацию о якобы готовящемся крупном обмене между Россией, США, Германией и Белоруссией, а также о возможности обмена журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Посольство России в Вашингтоне также отказалось комментировать спекуляции о предполагаемом обмене заключенными между РФ и США.

Интересно отметить, что накануне из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о нескольких российских гражданах, чьи уголовные дела широко освещались в прессе обеих стран. Среди них Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин, ранее осужденные в США.

Адвокаты некоторых из этих заключенных либо отказались комментировать ситуацию, либо заявили, что их подзащитные все еще находятся под стражей. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что граждане России, чьи имена исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему содержатся под стражей в США.

Фото: www. flickr.com/LE Marines conduct detainee training (it is in the public domain)

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