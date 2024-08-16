Офис Нетаньяху заявил о скором возобновлении переговоров в Катаре

В ближайшее время в Катаре возобновятся переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, сообщил Дмитрий Гендельман, советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Он отметил, что переговоры по освобождению заложников продлены еще на один день, и вскоре снова начнутся.
Гендельман подчеркнул, что для Израиля наличие делегации от палестинского движения ХАМАС на переговорах не является решающим фактором.
Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС вернуться к обсуждению перемирия 14-15 августа, выразив готовность представить окончательное предложение для достижения соглашения.
Однако представитель ХАМАС в Ливане, Ахмед Абдель Хади, заявил, что руководство движения решило не участвовать в переговорах, а глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар не передавал никаких сообщений через посредников.
Израильская делегация уже прибыла в Доху для участия в переговорах. Это происходит после событий 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы, атаковали военных и мирных жителей и захватили более 200 заложников, что привело к гибели около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, нанося удары по гражданским объектам и объявив полную блокаду анклава. Это привело к разделению сектора на южную и северную части, а также началу наземной операции в Рафахе, последнем оплоте ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября число погибших превысило 40 тысяч человек, а раненых более 92,4 тысячи.
Российское Министерство иностранных дел призвало обе стороны прекратить боевые действия, подчеркнув, что урегулирование возможно только на основе резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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