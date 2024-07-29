Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает возможным, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут начаться уже в этом году. В интервью телекомпании "Имеди" он выразил надежду на открытие переговоров в ближайшее время.

Кобахидзе отметил, что продолжающийся конфликт на Украине снижает вероятность начала переговоров, однако подчеркнул, что, несмотря на это, все еще возможно достижение этой цели в текущем году. Он напомнил, что многие, включая грузинскую оппозицию, подчеркивали, что статус кандидата предоставляется не только руководству, но и народу страны. Аналогично, по его мнению, переговоры о членстве должны быть открыты для народа, а не только для правительства.

Премьер-министр пояснил, что процесс открытия переговоров о вступлении в ЕС является техническим. Ранее посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский сообщил, что лидеры стран Евросоюза приостановили процесс евроинтеграции Грузии и заморозили 30 миллионов евро, которые планировалось направить на укрепление обороноспособности страны.

ЕС критикует Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", считая, что он противоречит европейским принципам и ценностям.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув жесткие условия для начала переговоров о присоединении. В ЕС признают, что это решение носило символический характер в поддержку Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой. Статус кандидата и начало переговоров не гарантируют обязательного вступления в Евросоюз и не обязывают Брюссель к конкретным действиям.

Например, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония с 2005, Черногория с 2010, а Сербия с 2012 года. Хорватия стала последней страной, вступившей в ЕС, и этот процесс занял 10 лет, завершившись в 2013 году.

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