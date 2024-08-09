Российский генерал привел два вывода по нападению ВСУ на Курскую область

Генерал Водолацкий: после Курской области переговоров с Украиной быть не может

Нападение украинской армии на Курскую область ставит под сомнение переговоры с Киевом. Такое заявление во время интервью "Национальной службе новостей" сделал казачий генерал Виктор Водолацкий.

Он также считает, что вылазка ВСУ на территорию России подтверждает необходимость создания санитарной зоны, чтобы защитить мирное население.

"После того, как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели", — заявил эксперт.

Володацкий считает, что такие действия со стороны Владимира Зеленского направлены на то, чтобы в этот конфликт втянуть западные страны. По его словам, сейчас для российской стороны принципиальным вопросом является создание санитарной зоны.

Фото: president.gov.ua