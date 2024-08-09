Российский генерал привел два вывода по нападению ВСУ на Курскую область

Нападение украинской армии на Курскую область ставит под сомнение переговоры с Киевом. Такое заявление во время интервью "Национальной службе новостей" сделал казачий генерал Виктор Водолацкий.
Он также считает, что вылазка ВСУ на территорию России подтверждает необходимость создания санитарной зоны, чтобы защитить мирное население.
"После того, как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели", — заявил эксперт.
Володацкий считает, что такие действия со стороны Владимира Зеленского направлены на то, чтобы в этот конфликт втянуть западные страны. По его словам, сейчас для российской стороны принципиальным вопросом является создание санитарной зоны.
Фото: president.gov.ua
МИД РФ: Необходима тщательная подготовка для встречи Эрдогана и Асада
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов высказался о возможности организации встречи между президентами Турции и Сирии — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом. По мнению дипломата, для проведения такого мероприятия необходима тщательная подготовка.
Полицейские участки Бангладеш возобновляют работу
В Дакке, столице Бангладеш, некоторые полицейские участки возобновили свою деятельность после назначения нового руководителя полицейского ведомства, как сообщает издание Daily Star.
Максим Галкин* пристыдил "обласканных Кремлём" российских артистов
Шоумен Максим Галкин* отреагировал на обвинения патриотов и в ответ раскритиковал Олега Газманова, Григория Лепса, Надежду Бабкину и певца Шамана.
Лиза Арзамасова раскрыла пол новорождённого малыша
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова сразу объяснила, кого родила - мальчика или девочку. Актриса назвала также имя малыша.