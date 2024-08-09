На Украине вновь высказались о возможных переговорах с Россией

На сегодняшний день действующее руководство Украины не видит смысла в переговорах с Россией. Такое заявление сделал глава офиса нелегитимного президента страны Андрей Ермак во время интервью изданию "Европейская правда".
По его словам, в переговорах с Москвой нет никакого смысла.
"Вот таких прямых (переговоров), во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине", — заявил украинский высокопоставленный чиновник.
Ермак добавил, что Киев не собирается идти на территориальные уступки, а действующий глава государства, легитимность которого не признают в России, не пойдет на новые минские договоренности.
Стоит отметить, что ранее Зеленский начал заявлять о возможных потенциальных переговорах с Россией. В одном из интервью он заявил, что есть возможность контактов с представителями из РФ. Подобное заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Пекин.
Фото: president.gov.ua
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