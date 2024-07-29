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Депутат Рады Дмитрук призвал Киев к началу переговоров с РФ
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Депутат Рады Дмитрук призвал Киев к началу переговоров с РФ

В сложившейся ситуации прекращение боевых действий станет победой для Украины, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук. Его слова передаёт украинское издание "Телеграф".

Дмитрук отметил, что переговорный процесс с Москвой нужно начать как можно скорее, чтобы сохранить человеческий ресурс Украины.

Если мы будем воевать, воевать и воевать, то, простите, мы закончимся и нас вообще не будет. Я выступаю исключительно за окончание войны. Окончание войны — это уже победа, потому что перестанут гибнуть люди, — сказал депутат.

Ранее Владимир Зеленский (президентские полномочия истекли 21 мая) заявил о готовности к мирному диалогу с Россией. В то же время на Украине продолжает действовать официальный самозапрет на переговоры с действующим президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).

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