Украина не готова к мирному урегулированию конфликта, а заявления Киева о необходимости диалога с Москвой — не более чем политическая игра, рассказал NewsInfo.Ru политолог, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев.

"Действительно, последние пару дней, как стала ясна ситуация с выборами в США, буквально сразу Зеленский (президентские полномочия истекли 21 мая) стал по поводу и без повода говорить, что он готов к переговорам", — отметил он.

Эксперт напомнил, что, несмотря на заявления Зеленского о готовности к диалогу, на Украине до сих пор действует самозапрет на переговоры с Россией, и Москва на днях обратила внимание на это противоречие.

Политолог добавил, что условия переговоров, которые устанавливает Киев, пока неясны. По мнению Суздальцева, Зеленский готов договариваться только на условиях своей "формулы мира".

"Он настаивает на том, чтобы Россия послала делегацию на следующий саммит мира, где будет рассматриваться, по-видимому, полноценно весь мирный план Зеленского. Напоминаю вам, что этот мирный план означает ликвидацию России как государства. То есть это капитуляция. В таком формате, конечно, он готов на переговоры, где будет обсуждаться, как наше политическое военное руководство будет отправлено в Гаагу, как мы будем выплачивать триллионы долларов контрибуции, как мы будем разоружены, а ядерное оружие перейдет к Украине и так далее. Вот за такие переговоры он выступает", — подчеркнул политолог.

Что касается условий, предложенных Владимиром Путиным, то очевидно, что Зеленский их не принимает, добавил Суздальцев. Поэтому все заявления Украины о готовности к диалогу — не более чем политический маневр.

Эксперт напомнил, что у Дональда Трампа, который может стать следующим президентом США, формируется план мирного урегулирования конфликта.

"Его (плана) полноценного ещё нет, но в нём активно участвует Виктор Орбан и учитывается также китайский план. Но он формируется. И, конечно, Зеленский очень хотел бы встать во главе этого американского плана и взять свой план мира, что не более чем дипломатическая игра", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).