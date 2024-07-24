Отмена указа Владимира Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая) о самозапрете проведения переговоров с Россией продемонстрировала бы искренность намерений Киева урегулировать конфликт, рассказал РИА Новости источник в Москве.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре китайским коллегой Ваном И заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией

"Если бы Киев на самом деле этого хотел, он бы отменил указ о самозапрете их проведения", — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что "веры Зеленскому нет", так как словами о переговорах глава киевского режима всего лишь пытается продвинуть собственную "формулу мира".

Фото: Пресс-служба МИД Украины/Едуард Крижанівський (Creative Commons Attribution 4.0 International).