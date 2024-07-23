Возможный приход к власти в США Дональда Трампа заставил Владимира Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая) допустить мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет польское издание Onet, ссылаясь на мнение политолога Витольда Сокалы.
"Даже если есть другие причины изменения тона Зеленского, на мой взгляд, наиболее важной из них является повышенная вероятность того, что Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов", — заявил эксперт.
По словам Сокалы, слова Зеленского говорят о принятии неизбежного хода событий. Политолог подчеркнул, что Трамп неоднократно заявлял о готовности урегулировать украинский конфликт, и отметил, что украинцам придётся с этим считаться.
Ранее в эфире британского телекана Зеленский допустил возможность мирных переговоров с РФ. При этом на Украине до сих пор действует подписанный главой киевского режима закон, запрещающий переговоры с Россией.
Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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