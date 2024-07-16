Созраняющийся на Украине запрет на переговоры с Россией говорит о том, что все слова киевского режима о готовности к политико-дипломатическому решению конфликта пусты и являются очковтирательством, заявил ТАСС глава II департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он отметил, что если бы Украине действительно хотела урегулировать кризис мирно, то первым делом отменила бы этот запрет и согласилась обсуждать не только "мирную формулу" Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая), но и инициативы России.

"Пока указ остается в силе и ведется работа по навязыванию "формулы", все заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и очковтирательством. Уверены, что в странах мирового большинства это понимают", - подчеркнул Полищук.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна принять участие в следующем саммите по Украине.

Фото: Официальный сайт Президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).