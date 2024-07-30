Министерство транспорта Российской Федерации разрабатывает комплексную программу капитального ремонта инженерных конструкций, включая путепроводы над железнодорожными путями. Об этом сообщил руководитель ведомства Роман Старовойт на заседании профильного комитета в нижней палате парламента.

Глава Минтранса акцентировал внимание на том, что проблема касается не только путепроводов, но и других искусственных сооружений, таких как мосты и водопропускные трубы. Он отметил рост числа объектов, находящихся в критическом состоянии, в том числе путепроводов через Транссибирскую магистраль, которые нуждаются в капитальном ремонте с момента их постройки.

Министр признал, что данная проблема не нашла отражения в обсуждаемом национальном проекте из-за высокой капиталоемкости. Однако ведомство работает над решением и готовит предложения по источникам финансирования. Планируется разработка отдельной программы по искусственным сооружениям в тесном сотрудничестве с депутатским корпусом.

В качестве примера масштабности проблемы руководитель Минтранса привел ситуацию в Республике Алтай, где на данный момент насчитывается 132 небольших аварийных моста. Он подчеркнул, что состояние этих объектов оказывает существенное влияние на жизнь людей, экономические связи и безопасность.

Депутат Анатолий Лесун в свою очередь сообщил, что по результатам совместного обследования, проведенного Минтрансом и РЖД в 2023 году, выявлено 278 мест с наиболее загруженными железнодорожными переездами, где необходимо строительство путепроводов.

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