Министерство транспорта Российской Федерации разрабатывает комплексную программу капитального ремонта инженерных конструкций, включая путепроводы над железнодорожными путями. Об этом сообщил руководитель ведомства Роман Старовойт на заседании профильного комитета в нижней палате парламента.
Глава Минтранса акцентировал внимание на том, что проблема касается не только путепроводов, но и других искусственных сооружений, таких как мосты и водопропускные трубы. Он отметил рост числа объектов, находящихся в критическом состоянии, в том числе путепроводов через Транссибирскую магистраль, которые нуждаются в капитальном ремонте с момента их постройки.
Министр признал, что данная проблема не нашла отражения в обсуждаемом национальном проекте из-за высокой капиталоемкости. Однако ведомство работает над решением и готовит предложения по источникам финансирования. Планируется разработка отдельной программы по искусственным сооружениям в тесном сотрудничестве с депутатским корпусом.
В качестве примера масштабности проблемы руководитель Минтранса привел ситуацию в Республике Алтай, где на данный момент насчитывается 132 небольших аварийных моста. Он подчеркнул, что состояние этих объектов оказывает существенное влияние на жизнь людей, экономические связи и безопасность.
Депутат Анатолий Лесун в свою очередь сообщил, что по результатам совместного обследования, проведенного Минтрансом и РЖД в 2023 году, выявлено 278 мест с наиболее загруженными железнодорожными переездами, где необходимо строительство путепроводов.
Фото: From Wikimedia Commons/ stroi. mos.ru
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