Воды много, а пользы — не всегда: чем арбуз может ударить по здоровью
Летом арбуз становится символом свежести и сладкой прохлады. Но стоит ли есть его без меры? Врачи из Клиники Кливленда в беседе с изданием La Razon рассказали, почему даже такой, казалось бы, безобидный фрукт может навредить здоровью — особенно при чрезмерном употреблении.
Не такой уж лёгкий для пищеварения
Арбуз на 90% состоит из воды, но это вовсе не означает, что он всегда легко усваивается. По словам специалистов, в его составе есть трудноусвояемые углеводы, которые могут вызывать:
- вздутие;
- метеоризм;
- ощущение тяжести в животе.
Особенно чувствительно на такие вещества реагируют люди с синдромом раздраженного кишечника или склонностью к пищеварительным расстройствам.
Мигрень и аллергия: неожиданные реакции
Ещё один возможный побочный эффект арбуза — мигрень. Врачи отмечают, что у людей, склонных к головным болям, фрукт может провоцировать приступы. А в редких случаях возможна и аллергическая реакция — от кожной сыпи до отёков и затруднённого дыхания.
Несмотря на то что такие случаи редки, игнорировать возможную аллергию на арбуз не стоит, особенно при появлении зуда или першения в горле после его употребления.
Арбуз и сахар: не всё так сладко
Хотя арбуз считается диетическим продуктом, в нём содержится много натурального сахара. Это делает его не лучшим выбором для людей с диабетом или преддиабетом. Большие порции могут приводить к скачкам глюкозы в крови.
Кроме того, чрезмерное потребление арбуза может нарушить электролитный баланс организма — особенно при жаркой погоде, когда возрастает потеря жидкости и солей.
