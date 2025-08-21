Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Арбузное мороженое
Опубликована сегодня в 20:11

Воды много, а пользы — не всегда: чем арбуз может ударить по здоровью

Врачи объяснили, какие побочные эффекты вызывает арбуз при чувствительном кишечнике

Летом арбуз становится символом свежести и сладкой прохлады. Но стоит ли есть его без меры? Врачи из Клиники Кливленда в беседе с изданием La Razon рассказали, почему даже такой, казалось бы, безобидный фрукт может навредить здоровью — особенно при чрезмерном употреблении.

Не такой уж лёгкий для пищеварения
Арбуз на 90% состоит из воды, но это вовсе не означает, что он всегда легко усваивается. По словам специалистов, в его составе есть трудноусвояемые углеводы, которые могут вызывать:

  • вздутие;
  • метеоризм;
  • ощущение тяжести в животе.

Особенно чувствительно на такие вещества реагируют люди с синдромом раздраженного кишечника или склонностью к пищеварительным расстройствам.

Мигрень и аллергия: неожиданные реакции
Ещё один возможный побочный эффект арбуза — мигрень. Врачи отмечают, что у людей, склонных к головным болям, фрукт может провоцировать приступы. А в редких случаях возможна и аллергическая реакция — от кожной сыпи до отёков и затруднённого дыхания.

Несмотря на то что такие случаи редки, игнорировать возможную аллергию на арбуз не стоит, особенно при появлении зуда или першения в горле после его употребления.

Арбуз и сахар: не всё так сладко
Хотя арбуз считается диетическим продуктом, в нём содержится много натурального сахара. Это делает его не лучшим выбором для людей с диабетом или преддиабетом. Большие порции могут приводить к скачкам глюкозы в крови.

Кроме того, чрезмерное потребление арбуза может нарушить электролитный баланс организма — особенно при жаркой погоде, когда возрастает потеря жидкости и солей.

