В Государственной думе России заявили, что в случае поставок Украине дальнобойных ракет, ответ со стороны России будет зеркальным. Депутат Михаил Шеремет отметил, что такие поставки сделают США спонсорами терроризма и соучастниками убийства российских граждан.

Россия готова дать зеркальный ответ на передачу США дальнобойных ракет Украине, если такое решение будет принято. В то же время, Москва не заинтересована в эскалации конфликта, сообщил ТАСС депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он добавил, что власти США должны понимать, что Россия не стремится к дальнейшему наращиванию военной напряженности, но всегда готова ответить на любую агрессию.

Шеремет также подчеркнул, что в случае передачи Украине крылатых ракет JASSM, США автоматически станут соучастниками терроризма и убийств российских граждан.

Депутат отметил, что в последние годы США систематически нарушают международное право, вмешиваясь в дела других стран. Это привело к тому, что у США появилось множество противников, желающих отомстить. Эти страны, по словам Шеремета, стремятся приобрести российское дальнобойное оружие, которое не имеет аналогов и способно достичь Вашингтона из любой точки мира.

Ранее, замглавы комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности Егор Чернев заявлял, что Украина хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для вооружения истребителей F-16, поставки которых уже начаты.

Газета Politico, ссылаясь на неназванные источники в американской администрации, сообщала, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине ракет JASSM, хотя окончательное решение еще не принято. Белый дом, Госдепартамент и Пентагон не прокомментировали эту информацию.

По данным производителя, компании Lockheed Martin, дальность ракет JASSM превышает 926 км, они отличаются высокой точностью и летальностью. Politico отмечает, что США поставляют эти ракеты только своим ближайшим союзникам. Их уже приобрели Польша, Австралия и Финляндия, а Япония и Нидерланды договорились о будущих поставках. Германия, Греция, Румыния и Дания ведут переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Wikimedia Commons/ http://duma.gov.ru/multimedia/photo/3998/ ,Пресс-служба ГД РФ , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)