Проверьте, что произойдет с вашим перцем после этой августовской подкормки: результаты удивят

Август — важный месяц для ухода за перцем, так как именно в это время растения активно формируют плоды. Правильная подкормка поможет увеличить урожай и улучшить вкус перца.
Вот простой рецепт подкормки, который можно использовать в этом месяце.
Ингредиенты
1. Калийные удобрения (например, сульфат калия) — 20-30 г.
2. Фосфорные удобрения (например, суперфосфат) — 30-40 г.
3. Органические удобрения (например, компост или перегной) — 1-2 ведра.
4. Вода — 10 литров.
Приготовление
В ведре с водой растворите калийные и фосфорные удобрения. Хорошо перемешайте, чтобы все компоненты полностью растворились.
Добавьте компост или перегной в раствор и снова тщательно перемешайте. Дайте смеси настояться около 24 часов, чтобы полезные вещества лучше растворились.
Применение
Полейте каждое растение под корень, используя около 0,5 литра полученной подкормки на одно растение.
Подкормку лучше проводить в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях.
Фото: 500px.com/Rob Bertholf(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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