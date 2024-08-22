Не повторяйте эти ошибки! как увеличить урожай перцев на 200%

Август — ключевой месяц для ухода за перцами. В это время на растениях могут появляться пожелтевшие листья, которые следует немедленно обрывать. Эти листья могут быть заражены болезнями или бактериями, что может негативно сказаться на здоровье растения.



Для повышения урожайности и поддержания здоровья перцев важно убрать лишние завязи, пасынки и бесплодные побеги. Во второй половине августа рекомендуется прищипывать верхушки побегов. Это поможет сосредоточить все силы растения на дозревании плодов, что существенно повысит их качество.



Также в этот период необходимо надёжно привязывать кустики перцев к опорам. Под весом плодов растения могут прогибаться и даже ломаться, поэтому поддержка критически важна.



Важно помнить, что в августе следует избегать использования химических препаратов для борьбы с болезнями и вредителями. Вместо этого рекомендуется применять биологические средства, такие как Споробактерин, Фитоверм, Биоверт и Фитоспорин.

Эти препараты помогут защитить растения от вредителей и болезней, не нанося вреда окружающей среде.



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