Не повторяйте эти ошибки! как увеличить урожай перцев на 200%

Август — ключевой месяц для ухода за перцами. В это время на растениях могут появляться пожелтевшие листья, которые следует немедленно обрывать. Эти листья могут быть заражены болезнями или бактериями, что может негативно сказаться на здоровье растения.
Для повышения урожайности и поддержания здоровья перцев важно убрать лишние завязи, пасынки и бесплодные побеги. Во второй половине августа рекомендуется прищипывать верхушки побегов. Это поможет сосредоточить все силы растения на дозревании плодов, что существенно повысит их качество.
Также в этот период необходимо надёжно привязывать кустики перцев к опорам. Под весом плодов растения могут прогибаться и даже ломаться, поэтому поддержка критически важна.
Важно помнить, что в августе следует избегать использования химических препаратов для борьбы с болезнями и вредителями. Вместо этого рекомендуется применять биологические средства, такие как Споробактерин, Фитоверм, Биоверт и Фитоспорин.
Эти препараты помогут защитить растения от вредителей и болезней, не нанося вреда окружающей среде.
Фото: commons.wikimedia.org/Rasbak(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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