Дафне Кин
Дафне Кин
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:07

Богиня охоты спускается с Олимпа: кто перевернёт сюжет нового сезона "Перси Джексона"

The Hollywood Reporter: Дафне Кин сыграет Артемиду в третьем сезоне "Перси Джексона"

Неожиданные повороты ждут поклонников "Перси Джексона и Олимпийцев". В третьем сезоне сериала Disney+ зрители увидят новую героиню — богиню охоты Артемиду, которую сыграет актриса Дафне Кин, известная по фильмам "Дэдпул и Росомаха". Вместе с ней к актёрскому составу присоединилась Саара Чаудри ("Тайное общество мистера Бенедикта").

Кто такие новые героини

Дафне Кин воплотит образ Артемиды — богини луны и охоты. В мифологии она ценит свободу и первозданную природу гораздо выше политических интриг Олимпа. По сюжету она всегда готова встать на защиту тех, кто оказался в беде.

Саара Чаудри получила роль Зои Найтшейд — верной спутницы Артемиды. Эта героиня бессмертна и уже более двух тысяч лет следует за своей богиней. Именно Зои считается её первой помощницей и ближайшей союзницей.

"Артемида никогда не искала власти на Олимпе, её истинный мир — леса и охота", — пишет The Hollywood Reporter.

Сюжетная основа третьего сезона

История продолжит следовать книгам Рика Риордана. На этот раз в центре окажется роман "Перси Джексон и проклятие титана". Именно в нём впервые появляются Артемида и её верные охотницы, а события приводят к неожиданным испытаниям для Перси и его друзей.

К новым персонажам третьего сезона также относятся Лео и Бьянка ди Анджело, которых сыграют Леви Хрисопулос и Олив Аберкромби. Их появление обещает важные сюжетные линии, тесно связанные с судьбой главных героев.

Кто остаётся в проекте

Несмотря на новые лица, в сериале сохраняется основной актёрский костяк: Уокер Скобелл продолжает играть Перси Джексона, Леа ДжеффрисАннабет Чейз, Арьян СимхадриГроувера, Чарли Бушнелл, Диор Гудджон и Дэниел Димер также остаются в числе ключевых участников.

Съёмки третьего сезона проходят в Ванкувере, городе, который давно стал популярной площадкой для голливудских проектов благодаря сочетанию живописных пейзажей и развитой киноиндустрии.

