Мозг меняет наше восприятие времени: шокирующие результаты экспериментов

Кажется, что детство тянулось бесконечно, а взрослые годы пролетают мгновенно. Почему же с возрастом субъективное ощущение времени меняется? Ученые, возможно, нашли ключ к этой загадке — и помог им в этом старый телесериал Альфреда Хичкока.

Эксперимент с фильмом, который синхронизирует мозг

Исследователи проанализировали данные проекта Cam-CAN, созданного Кембриджским центром старения и нейронауки. В нём участвуют сотни добровольцев от 18 до 88 лет. Каждому из них показывали короткий фрагмент из телесериала "Альфред Хичкок представляет", одновременно фиксируя активность мозга с помощью функциональной МРТ.

Выбор именно этого фрагмента не случаен: предыдущие эксперименты показали, что во время просмотра этого ролика у разных людей активируются схожие участки мозга. Такой "синхронный" эффект делает клип идеальным инструментом для изучения того, как мозг воспринимает последовательность событий.

Как работает анализ мозговой активности

Учёные применили метод жадного поиска границ состояний (GSBS) - алгоритм, способный определить моменты перехода между различными паттернами мозговой активности. Он регистрирует каждое изменение, не обращая внимания на общую структуру сюжета.

Когда исследователи сопоставили результаты по возрастным группам, выяснилось: чем старше участник, тем реже его мозг переключался между состояниями активности. Иными словами, у пожилых людей нейронные состояния были более "растянутыми" во времени и менялись медленнее.

"Это предполагает, что более длительные [и, следовательно, более редкие] нейронные состояния в течение одного и того же периода могут способствовать тому, что пожилые люди воспринимают время как текущее быстрее", — пишут исследователи в своём отчёте.

Мозг и субъективное ощущение времени

Идея согласуется с ещё античным наблюдением: чем больше событий человек переживает в определённый период, тем длиннее этот отрезок кажется. Если мозг пожилого человека фиксирует меньше "нейронных событий", то и время будто убыстряется — дни проходят без ярких изменений, и прошлое вспоминается как одно сплошное мгновение.

Этот эффект связан с тем, что мозг с возрастом теряет способность чётко разграничивать одно событие от другого. Такое явление известно как нейронная дедифференциация - когда активность разных областей мозга становится менее специализированной.

У молодых людей, например, нейроны, отвечающие за распознавание лиц, реагируют строго на изображения людей. А у пожилых те же участки могут активироваться и при виде других объектов, не имеющих к лицам отношения. Из-за этого мозг хуже различает границы событий — и поток восприятия становится более "размытым".

Комментарии специалистов

Нейробиолог Джорджио Валлортигара из Университета Тренто не участвовал в исследовании, но считает его выводы убедительными.

"Идея о том, что это может влиять на восприятие и память в повседневной жизни, включая ощущение того, что субъективное время с возрастом течет быстрее, кажется мне весьма правдоподобной", — сказал нейробиолог Джорджио Валлортигара.

Он подчёркивает, что даже мелкие изменения в структуре нейронных переходов могут повлиять на восприятие времени, эмоций и памяти.

А что если причина — не только в мозге?

Лингвист Джоанна Шадура из Университета Марии Кюри-Склодовской обращает внимание на ещё один фактор — внутреннюю шкалу времени человека.

"У каждого из нас есть две шкалы времени: общественная, линейная — часы, дни, годы — и внутренняя, подчинённая логарифмическим законам", — объяснила исследователь.

Для пятилетнего ребёнка год — это пятая часть его жизни, а для пятидесятилетнего — всего 2%. Поэтому даже без изменений в мозге время у взрослых ощущается как более быстрое, потому что каждый новый год становится всё меньшей долей прожитого опыта.

Как "замедлить" ощущение времени

Учёные считают, что субъективное восприятие можно изменить. Чем больше новых впечатлений, тем насыщеннее и "длиннее" ощущается жизнь.

"Изучение нового, путешествия и участие в непривычных занятиях могут помочь ощутить время более полно в ретроспективе", — рассказала соавтор исследования Линда Герлигс из Университета Радбауд.

"Возможно, ещё важнее содержательное социальное взаимодействие и занятия, приносящие радость, которые также могут способствовать более полному ощущению времени", — добавила она.

Сравнение: молодой и пожилой мозг

Параметр Молодой мозг Пожилой мозг Частота переключений между нейронными состояниями Высокая Низкая Длительность одного состояния Короткая Продолжительная Специализация областей мозга Узкая, чёткая Более размытая Восприятие событий Множество различимых эпизодов Обобщённое течение событий Субъективное ощущение времени Время тянется Время летит

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что ускорение восприятия времени связано только с внешними факторами — рутиной, стрессом или количеством дел.

Последствие: игнорирование биологических изменений, происходящих с мозгом.

Альтернатива: совмещать когнитивный подход (изучение восприятия и памяти) с нейрофизиологическим (измерение активности мозга), чтобы понимать, как субъективное время формируется на разных уровнях.

Мифы и правда

Миф: время с возрастом ускоряется из-за скуки.

Правда: скука — лишь следствие, а не причина; ключевую роль играют изменения в мозге.

Миф: пожилые люди теряют способность ощущать время.

Правда: они воспринимают его иначе, но мозг остаётся активным и адаптируется.

Миф: восприятие времени нельзя изменить.

Правда: новые впечатления, обучение и путешествия помогают "растянуть" субъективное время.

Интересные факты

Метод GSBS помогает исследователям буквально видеть, как мозг разделяет поток событий во времени. Просмотр фильмов Хичкока часто используется в нейробиологии, потому что его монтаж идеально подходит для изучения восприятия неожиданности. Пожилые участники эксперимента, активно путешествовавшие и занимавшиеся новым делом, демонстрировали больше переходов между нейронными состояниями, чем их ровесники, ведущие однообразный образ жизни.

FAQ

Почему время кажется летящим с возрастом?

Из-за того, что мозг реже переключается между нейронными состояниями, регистрируя меньше событий.

Можно ли это изменить?

Да — новые впечатления, обучение и эмоционально насыщенные занятия активизируют мозг и делают время более "ощутимым".

Значит ли это, что мозг стареет одинаково у всех?

Нет. Темп нейронных изменений зависит от образа жизни, уровня активности и когнитической нагрузки.

Связано ли это с памятью?

Да. Когда мы запоминаем больше событий, прошлое кажется длиннее, а однообразные периоды — короткими.

Почему выбрали именно Хичкока?

Его сцены вызывают синхронную реакцию мозга у разных людей, что облегчает анализ общих закономерностей восприятия.

Новое исследование не обещает вернуть молодость, но объясняет, почему годы мчатся быстрее, чем хотелось бы. Мозг с возрастом становится экономнее в восприятии событий — и время сжимается. Однако стоит добавить в жизнь немного новизны, эмоций и любопытства, и стрелки часов, кажется, замедлят свой бег.