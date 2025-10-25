Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Часы
Часы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:10

Мозг меняет наше восприятие времени: шокирующие результаты экспериментов

Валлортигара: изменения в структуре нейронных переходов могут повлиять на восприятие времени и эмоций

Кажется, что детство тянулось бесконечно, а взрослые годы пролетают мгновенно. Почему же с возрастом субъективное ощущение времени меняется? Ученые, возможно, нашли ключ к этой загадке — и помог им в этом старый телесериал Альфреда Хичкока.

Эксперимент с фильмом, который синхронизирует мозг

Исследователи проанализировали данные проекта Cam-CAN, созданного Кембриджским центром старения и нейронауки. В нём участвуют сотни добровольцев от 18 до 88 лет. Каждому из них показывали короткий фрагмент из телесериала "Альфред Хичкок представляет", одновременно фиксируя активность мозга с помощью функциональной МРТ.

Выбор именно этого фрагмента не случаен: предыдущие эксперименты показали, что во время просмотра этого ролика у разных людей активируются схожие участки мозга. Такой "синхронный" эффект делает клип идеальным инструментом для изучения того, как мозг воспринимает последовательность событий.

Как работает анализ мозговой активности

Учёные применили метод жадного поиска границ состояний (GSBS) - алгоритм, способный определить моменты перехода между различными паттернами мозговой активности. Он регистрирует каждое изменение, не обращая внимания на общую структуру сюжета.

Когда исследователи сопоставили результаты по возрастным группам, выяснилось: чем старше участник, тем реже его мозг переключался между состояниями активности. Иными словами, у пожилых людей нейронные состояния были более "растянутыми" во времени и менялись медленнее.

"Это предполагает, что более длительные [и, следовательно, более редкие] нейронные состояния в течение одного и того же периода могут способствовать тому, что пожилые люди воспринимают время как текущее быстрее", — пишут исследователи в своём отчёте.

Мозг и субъективное ощущение времени

Идея согласуется с ещё античным наблюдением: чем больше событий человек переживает в определённый период, тем длиннее этот отрезок кажется. Если мозг пожилого человека фиксирует меньше "нейронных событий", то и время будто убыстряется — дни проходят без ярких изменений, и прошлое вспоминается как одно сплошное мгновение.

Этот эффект связан с тем, что мозг с возрастом теряет способность чётко разграничивать одно событие от другого. Такое явление известно как нейронная дедифференциация - когда активность разных областей мозга становится менее специализированной.

У молодых людей, например, нейроны, отвечающие за распознавание лиц, реагируют строго на изображения людей. А у пожилых те же участки могут активироваться и при виде других объектов, не имеющих к лицам отношения. Из-за этого мозг хуже различает границы событий — и поток восприятия становится более "размытым".

Комментарии специалистов

Нейробиолог Джорджио Валлортигара из Университета Тренто не участвовал в исследовании, но считает его выводы убедительными.

"Идея о том, что это может влиять на восприятие и память в повседневной жизни, включая ощущение того, что субъективное время с возрастом течет быстрее, кажется мне весьма правдоподобной", — сказал нейробиолог Джорджио Валлортигара.

Он подчёркивает, что даже мелкие изменения в структуре нейронных переходов могут повлиять на восприятие времени, эмоций и памяти.

А что если причина — не только в мозге?

Лингвист Джоанна Шадура из Университета Марии Кюри-Склодовской обращает внимание на ещё один фактор — внутреннюю шкалу времени человека.

"У каждого из нас есть две шкалы времени: общественная, линейная — часы, дни, годы — и внутренняя, подчинённая логарифмическим законам", — объяснила исследователь.

Для пятилетнего ребёнка год — это пятая часть его жизни, а для пятидесятилетнего — всего 2%. Поэтому даже без изменений в мозге время у взрослых ощущается как более быстрое, потому что каждый новый год становится всё меньшей долей прожитого опыта.

Как "замедлить" ощущение времени

Учёные считают, что субъективное восприятие можно изменить. Чем больше новых впечатлений, тем насыщеннее и "длиннее" ощущается жизнь.

"Изучение нового, путешествия и участие в непривычных занятиях могут помочь ощутить время более полно в ретроспективе", — рассказала соавтор исследования Линда Герлигс из Университета Радбауд.
"Возможно, ещё важнее содержательное социальное взаимодействие и занятия, приносящие радость, которые также могут способствовать более полному ощущению времени", — добавила она.

Сравнение: молодой и пожилой мозг

Параметр Молодой мозг Пожилой мозг
Частота переключений между нейронными состояниями Высокая Низкая
Длительность одного состояния Короткая Продолжительная
Специализация областей мозга Узкая, чёткая Более размытая
Восприятие событий Множество различимых эпизодов Обобщённое течение событий
Субъективное ощущение времени Время тянется Время летит

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что ускорение восприятия времени связано только с внешними факторами — рутиной, стрессом или количеством дел.
Последствие: игнорирование биологических изменений, происходящих с мозгом.
Альтернатива: совмещать когнитивный подход (изучение восприятия и памяти) с нейрофизиологическим (измерение активности мозга), чтобы понимать, как субъективное время формируется на разных уровнях.

Мифы и правда

Миф: время с возрастом ускоряется из-за скуки.
Правда: скука — лишь следствие, а не причина; ключевую роль играют изменения в мозге.

Миф: пожилые люди теряют способность ощущать время.
Правда: они воспринимают его иначе, но мозг остаётся активным и адаптируется.

Миф: восприятие времени нельзя изменить.
Правда: новые впечатления, обучение и путешествия помогают "растянуть" субъективное время.

Интересные факты

  1. Метод GSBS помогает исследователям буквально видеть, как мозг разделяет поток событий во времени.

  2. Просмотр фильмов Хичкока часто используется в нейробиологии, потому что его монтаж идеально подходит для изучения восприятия неожиданности.

  3. Пожилые участники эксперимента, активно путешествовавшие и занимавшиеся новым делом, демонстрировали больше переходов между нейронными состояниями, чем их ровесники, ведущие однообразный образ жизни.

FAQ

Почему время кажется летящим с возрастом?
Из-за того, что мозг реже переключается между нейронными состояниями, регистрируя меньше событий.

Можно ли это изменить?
Да — новые впечатления, обучение и эмоционально насыщенные занятия активизируют мозг и делают время более "ощутимым".

Значит ли это, что мозг стареет одинаково у всех?
Нет. Темп нейронных изменений зависит от образа жизни, уровня активности и когнитической нагрузки.

Связано ли это с памятью?
Да. Когда мы запоминаем больше событий, прошлое кажется длиннее, а однообразные периоды — короткими.

Почему выбрали именно Хичкока?
Его сцены вызывают синхронную реакцию мозга у разных людей, что облегчает анализ общих закономерностей восприятия.

Новое исследование не обещает вернуть молодость, но объясняет, почему годы мчатся быстрее, чем хотелось бы. Мозг с возрастом становится экономнее в восприятии событий — и время сжимается. Однако стоит добавить в жизнь немного новизны, эмоций и любопытства, и стрелки часов, кажется, замедлят свой бег.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Суперземля GJ 251c обнаружена в двадцати световых годах от Земли — Университет Пенсильвании сегодня в 11:53
Соседняя планета зовёт — но её солнце способно испепелить всё живое

Учёные нашли суперземлю всего в двадцати световых годах от нас. Может ли GJ 251 c стать новым кандидатом на жизнь за пределами Земли — рассказываем подробно.

Читать полностью » Принцип заурядности использован для оценки жизни человечества и институтов — Ричард Готт сегодня в 10:53
Стена времени рухнула — как Берлин стал доказательством теории о судьбе человечества

Астрофизик Ричард Готт однажды задал простой вопрос о Берлинской стене — и вывел формулу, которая способна предсказывать судьбу цивилизаций.

Читать полностью » Соляные купола Австралии сохранили микробные колонии времён ледниковых эпох — Геологическое общество Америки сегодня в 9:53
Соль держит планету за горло: без этих подземных рек жизнь могла бы не родиться

Как соль сформировала Землю и повлияла на появление жизни? Учёные раскрыли роль соляных диапиров, которые стали убежищем для древних экосистем и ключом к технологиям будущего.

Читать полностью » Исследование показало, что торонтский олень жил 12 000 лет назад — Аарон Шафер сегодня в 8:20
Олень из-под земли: древний дух Торонто, спрятанный под рельсами метро

Учёные наконец раскрыли тайну "торонтского оленя из метро". Анализ ДНК показал: это не лось и не косуля, а исчезнувший вид, живший 12 000 лет назад.

Читать полностью » Учёные из США впервые доказали электростатический механизм охоты паразитов — Ранцзяншан Ран сегодня в 7:19
Мир под напряжением: даже микробы начали использовать электричество как оружие

Учёные впервые доказали, что паразитические черви используют электричество, чтобы прилипать к жертве. Это открытие положило начало новой науке — электростатической экологии.

Читать полностью » Исследование показало, как вирусы прячутся в апоптотических везикулах организма — Стефани Раттер сегодня в 6:19
Вирусы надели маску смерти: учёные раскрыли, как инфекции прячутся внутри умирающих клеток

Учёные из Австралии выяснили, что вирусы могут скрываться в микроскопических пузырьках, образующихся при гибели клеток. Это открытие меняет представление о том, как инфекции распространяются в организме.

Читать полностью » Птицы чаще выбирают коричневые, красные и чёрные машины для атак — Alan’s Factory Outlet сегодня в 5:19
Когда не везёт даже под деревом: исследование выяснило, какие машины птицы любят больше всего

Учёные выяснили, что птицы оставляют помёт на машинах не случайно: всё зависит от цвета, марки и отражающей поверхности. Узнайте, какие авто страдают чаще всего.

Читать полностью » Научный сотрудник Национальной обсерватории Бразилии Перейра: Хирон становится динамичным объектом сегодня в 4:26
Новое открытие: Хирон создает кольца в реальном времени

Учёные впервые наблюдают процесс формирования колец вокруг Хирона, давая уникальную возможность понять, как образуются кольца на малых телах Солнечной системы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Дэн Бюттнер: утренние супы и бобовые помогают поддерживать энергию и продлевают жизнь
Туризм
Пляж Альбатрос под Трабзоном стал символом Черноморского региона Турции
Авто и мото
Перетяжка и отсутствие смазки ведут к биению и трудностям снятия колеса
Еда
Эксперты назвали главные ошибки при жарке шампиньонов: мытьё под водой и маленькая сковорода
Садоводство
Корни капусты после сбора урожая помогают восстановить почву весной
УрФО
Инфляция в Свердловской области снизилась до 9,7% — данные Банка России
Питомцы
Тыква полезна для собак при правильном приготовлении и дозировке
Спорт и фитнес
Методика Hannibal For King: круговая схема упражнений на турниках и брусьях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet