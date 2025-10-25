Почему годы пролетают всё быстрее: мозг взрослых работает, как замедленный фильм

С каждым годом всё чаще возникает чувство, будто время уходит быстрее, чем прежде. Один месяц сменяет другой почти незаметно, а воспоминания о событиях недавнего прошлого стираются быстрее. Новое исследование, проведённое международной группой нейробиологов, попыталось объяснить, почему восприятие времени меняется с возрастом, и как в этом участвует мозг.

Исследователи из Кембриджского центра старения и нейронауки (Cam-CAN) использовали редкие данные функциональной МРТ, чтобы заглянуть в то, как мозг реагирует на последовательность событий. Выяснилось, что с возрастом мозг реже "переключает кадры", то есть реже фиксирует внутренние границы между происходящими моментами. Именно это, как предполагают учёные, и создаёт ощущение ускоренного времени.

Как мозг видит течение времени

В эксперименте участвовали 577 человек в возрасте от 18 до 88 лет. Всем им показывали восьмиминутный фрагмент из телесериала "Альфред Хичкок представляет" — эпизод под названием Bang! Ты мёртв. Участники лежали в аппарате фМРТ, а учёные отслеживали, как меняется активность их мозга.

Этот клип выбран не случайно: он вызывает одинаковые реакции у зрителей разного возраста и опыта, что позволяет точно измерить синхронность мозговых процессов. Затем исследователи применили алгоритм Greedy State Boundary Search (GSBS), который фиксирует переходы между устойчивыми состояниями нейронной активности.

Результаты оказались неожиданными: у пожилых участников эти переходы происходили реже, а сами состояния длились дольше. То есть мозг как бы "замедлял монтаж" происходящего, объединяя несколько событий в одно.

"Более длительные нейронные состояния могут объяснить, почему пожилым людям кажется, что время течёт быстрее", — отметили авторы исследования.

Согласно классической теории, идущей ещё от Аристотеля, чем больше событий человек успевает заметить за определённый промежуток, тем длиннее ему кажется этот период. Если мозг фиксирует меньше отдельных моментов, время словно сокращается.

Что происходит с мозгом при старении

Авторы связывают наблюдения с явлением нейронной дедифференцировки - снижением специфичности мозговых реакций с возрастом. У молодых людей отдельные области мозга активируются чётко: например, зона, отвечающая за распознавание лиц, реагирует только на лица. С годами границы размываются — одни и те же нейроны могут включаться и при виде объектов, не связанных с их "специализацией".

Это делает мозг менее точным в отделении одного события от другого. В результате он регистрирует меньше "новых моментов" и создаёт ощущение, что время уходит незаметно.

Время и внутренняя шкала восприятия

Однако не всё сводится к нейронным процессам. Лингвист Йоанна Шадура из Университета Марии Кюри-Склодовской напоминает, что мы живём сразу в двух временных системах: внешней, линейной (часы, дни, годы), и внутренней, нелинейной.

"Год составляет 20% жизни пятилетнего ребёнка, но лишь 2% жизни пятидесятилетнего", — пояснила исследователь.

Таким образом, каждый прожитый год занимает всё меньшую долю нашей биографии. Это логарифмическое восприятие времени усиливает эффект "ускорения" по мере взросления.

Как вернуть ощущение полноты времени

Нейробиолог Линда Гирлигс из Университета Радбуда уверена, что восприятие времени можно изменить.

"Изучение новых вещей, путешествия и участие в новых видах деятельности могут помочь сделать время более обширным в ретроспективе", — сказала она.

Новые впечатления создают больше нейронных событий, а значит, время "растягивается". Даже если календарно день тот же, мозг воспринимает его насыщеннее, если в нём больше новых стимулов — будь то знакомство, обучение или смена привычной среды.

Таблица сравнения: молодость и зрелость

Параметр Молодой мозг Пожилой мозг Частота нейронных переходов Высокая Низкая Длительность одного состояния Короткая Долгая Восприятие событий Много отдельных фрагментов Слияние событий Субъективное течение времени Медленное Быстрое Чувство новизны Высокое Уменьшено

Советы шаг за шагом: как замедлить субъективное время

Учиться новому. Даже короткие курсы, новые языки или хобби стимулируют мозг формировать больше событий. Путешествовать и менять маршруты. Новая среда усиливает работу гиппокампа — центра памяти. Общаться чаще. Социальные взаимодействия создают эмоционально значимые эпизоды, а значит — новые "временные якоря". Фиксировать дни. Ведение дневника или фотохроники помогает мозгу "видеть" больше событий при воспоминаниях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: однообразие будней, отсутствие новых стимулов.

однообразие будней, отсутствие новых стимулов. Последствие: субъективное ускорение времени, ощущение потери лет.

субъективное ускорение времени, ощущение потери лет. Альтернатива: планирование новых впечатлений, освоение навыков, социальная активность (волонтёрство, клубы, путешествия).

А что если мозг можно тренировать?

Современные приложения для когнитивной гимнастики, такие как Lumosity или NeuroNation, предлагают задачи на внимание и память. Регулярное использование стимулирует мозг чаще переключать нейронные состояния, что потенциально может влиять на субъективное ощущение времени.

Тренировка памяти, как и физическая активность, способствует нейропластичности — способности мозга перестраиваться и адаптироваться к новому опыту.

Плюсы и минусы возрастных изменений восприятия

Плюсы Минусы Более стабильная концентрация Меньше восприятие новизны Эмоциональная зрелость Ощущение, что годы пролетают Меньше отвлекающих факторов Снижение когнитивной гибкости Опыт помогает предсказывать события Меньше удивления и открытия нового

FAQ

Почему время кажется короче с возрастом?

Потому что мозг фиксирует меньше отдельных событий и реже переключается между состояниями активности.

Можно ли изменить субъективное восприятие времени?

Да. Новые впечатления, обучение и эмоциональные события помогают замедлить "внутренные часы".

Как влияет сон и стресс на ощущение времени?

Недосып и хроническое напряжение снижают способность мозга кодировать события, и дни начинают сливаться.

Мифы и правда

Миф: ускорение времени — чисто психологический эффект.

ускорение времени — чисто психологический эффект. Правда: исследования фМРТ показывают реальные различия в активности мозга.

исследования фМРТ показывают реальные различия в активности мозга. Миф: пожилые люди не могут изменить восприятие времени.

пожилые люди не могут изменить восприятие времени. Правда: когнитивная стимуляция и активная жизнь замедляют субъективное течение времени.

Три интересных факта