Эксперименты с пептидами приводят к опасным осложнениям: скрытая угроза инъекций

Самостоятельные инъекции малоизвестных пептидов могут спровоцировать иммунный ответ вплоть до анафилактического шока, предупредила молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева. О том, действительно ли пептиды обладают оздоровительным эффектом, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

На смену витаминным капельницам и погоне за высоким ферритином пришел новый оздоровительный тренд — инъекции пептидов, сообщило ранее издание Lenta. ru. Открытые еще сто лет назад короткие цепочки аминокислот теперь провозглашены источником молодости, стройности и красоты.

Сами по себе пептиды давно известны науке и уже применяются в медицине, косметике и в составе отдельных препаратов, пояснила Дробышева. По ее словам, проблема возникает тогда, когда речь идет о так называемых биохакерских пептидах из интернета, которые продвигаются без достаточной доказательной базы и клинических испытаний.

"Выпил дозу или уколол и почувствовал себя бодрее, лучше, эффективнее, часто этим злоупотребляют спортсмены. Продажа таких пептидов в качестве БАДов находится в серой зоне и особенно не контролируется, не имеет никакой базы клинических испытаний. Поэтому прием, а тем более инъекции подобных веществ, являются очень опасными", — отметила Дробышева.

Она добавила, что при введении таких веществ в кровь организм может воспринять их как угрозу. Специалист уточнила, что последствия могут варьироваться от аллергической реакции до тяжелых осложнений.

"Поскольку это чужеродный белок, даже если это синтетический аналог, организм воспринимает его как угрозу. На появление в крови чужеродного белка, пептида, иммунная система может запустить иммунный ответ. Может быть как легкая аллергия и вплоть до анафилактического шока. Поэтому журналисты и специалисты не зря бьют тревогу о бесконтрольном применении пептидов инъекционно, тем более капельницы", — подчеркнула она.

В завершение биохимик заявила, что не рекомендовала бы никому самостоятельно принимать малоизвестные пептиды в виде инъекций, поскольку попытка сэкономить на здоровье в таком случае может обернуться серьезными рисками.