Капельница
Капельница
© https://ru.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:56

Эксперименты с пептидами приводят к опасным осложнениям: скрытая угроза инъекций

Самостоятельные инъекции малоизвестных пептидов могут спровоцировать иммунный ответ вплоть до анафилактического шока, предупредила молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева. О том, действительно ли пептиды обладают оздоровительным эффектом, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

На смену витаминным капельницам и погоне за высоким ферритином пришел новый оздоровительный тренд — инъекции пептидов, сообщило ранее издание Lenta. ru. Открытые еще сто лет назад короткие цепочки аминокислот теперь провозглашены источником молодости, стройности и красоты.

Сами по себе пептиды давно известны науке и уже применяются в медицине, косметике и в составе отдельных препаратов, пояснила Дробышева. По ее словам, проблема возникает тогда, когда речь идет о так называемых биохакерских пептидах из интернета, которые продвигаются без достаточной доказательной базы и клинических испытаний.

"Выпил дозу или уколол и почувствовал себя бодрее, лучше, эффективнее, часто этим злоупотребляют спортсмены. Продажа таких пептидов в качестве БАДов находится в серой зоне и особенно не контролируется, не имеет никакой базы клинических испытаний. Поэтому прием, а тем более инъекции подобных веществ, являются очень опасными", — отметила Дробышева.

Она добавила, что при введении таких веществ в кровь организм может воспринять их как угрозу. Специалист уточнила, что последствия могут варьироваться от аллергической реакции до тяжелых осложнений.

"Поскольку это чужеродный белок, даже если это синтетический аналог, организм воспринимает его как угрозу. На появление в крови чужеродного белка, пептида, иммунная система может запустить иммунный ответ. Может быть как легкая аллергия и вплоть до анафилактического шока. Поэтому журналисты и специалисты не зря бьют тревогу о бесконтрольном применении пептидов инъекционно, тем более капельницы", — подчеркнула она.

В завершение биохимик заявила, что не рекомендовала бы никому самостоятельно принимать малоизвестные пептиды в виде инъекций, поскольку попытка сэкономить на здоровье в таком случае может обернуться серьезными рисками.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Читайте также

Оспа обезьян подбирается незаметно: первые симптомы легко спутать с десятками болезней 14.04.2026 в 13:37

Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал NewsInfo, насколько опасна оспа обезьян для человека и какие симптомы появляются первыми.

Читать полностью » Реакция как при аллергии, но анализы чистые: что происходит с организмом 09.04.2026 в 17:46

Иммунолог Ирина Ярцева объяснила NewsInfo, как отличить аллергию от гиперчувствительности.

Читать полностью » Антибиотики спасают, но оставляют след: когда без поддержки организм уже не справится 09.04.2026 в 17:45

Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал NewsInfo, когда после антибиотиков нужно восстанавливать микрофлору кишечника.

Читать полностью » Карта личности на ладони: психолог Шеховцов раскрыл связь длины мизинца и типа характера 09.04.2026 в 15:34

Анатомические маркеры на руках могут стать поводом для глубокой саморефлексии и серьезного разговора о скрытых особенностях восприятия окружающего мира.

Читать полностью » Очищение организма превратилось в миф: что на самом деле происходит внутри 08.04.2026 в 17:53

Диетолог Ирина Писарева объяснила NewsInfo, можно ли "прочистить" организм детокс-программами.

Читать полностью » Солнце работает как витамин: но лишние минуты запускают опасный процесс 08.04.2026 в 17:11

Иммунолог Владимир Болибок объяснил NewsInfo, сколько нужно солнца для выработки витамина D.

Читать полностью » Микробы выходят из спячки: врач указал на главную ошибку владельцев сплит-систем 08.04.2026 в 6:13

Эксперты рассказали о невидимых процессах внутри климатических систем после долгого перерыва и объяснили, почему обычный запуск прибора может привести к врачу.

Читать полностью » Гаджеты воруют четкость мира: привычное расстояние до экрана убивает фокус навсегда 07.04.2026 в 21:29

Повседневные ритуалы и привычные способы защиты от солнца могут стать причиной стремительного развития патологий, симптомы которых проявляются слишком поздно.

Читать полностью »

Новости
Россия
Загадочные 10 000 рублей от государства: кто получит их автоматически по особому списку
Еда
Хлеб из замороженного теста удивил составом: главное преимущество многие упускают
Россия
Технический сбой в центре Москвы привел к полной остановке движения на красной ветке
Питомцы
Он мог выстрелить, но не стал: владелец сафари-парка сдержал обещание ценой жизни
Садоводство
Искусство хирургии сада: правильная техника весенней обрезки для защиты от болезней
Туризм
Ловушка в аэропорту: чем рискуют туристы, отказываясь разблокировать телефон
Туризм
Смартфон как кирпич: как не остаться без доступа к банковским приложениям в далеком отпуске
Недвижимость
В поисках равновесия: каким будет будущее рынка недвижимости при текущей политике регулятора
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

