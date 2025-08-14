Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пеперомия сморщенная
Пеперомия сморщенная
© commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:02

Почему пеперомия - лучший выбор для начинающих цветоводов? Разберитесь сами

Оптимальный уход за пеперомией разными способами: полезные советы новичкам

Пеперомия, известная своими яркими и неприхотливыми листьями, становится всё более популярным выбором для тех, кто хочет оживить интерьер без сложного ухода. Специалисты отмечают, что это растение одинаково хорошо подходит и новичкам, и опытным цветоводам.

По их словам, пеперомию лучше всего размещать в зонах с мягким рассеянным светом, так как прямое солнце может вызвать ожоги на листьях. Оптимальным вариантом называют подоконники, где свет проходит через тонкую занавеску.

Для посадки рекомендуется использовать хорошо дренированную смесь — равные части верхнего слоя почвы и крупнозернистого песка. При этом важно избегать чрезмерной влажности, чтобы не повредить корни. Эксперты советуют выбирать горшки с отверстиями на дне, особенно в условиях городской квартиры, где это помогает поддерживать здоровый рост растения.

Частота полива зависит от климата: в среднем достаточно одного раза в 7-10 дней, но перед этим стоит проверять, просохла ли почва. В регионах с повышенной влажностью воду вносят реже, а в сухих — уделяют этому больше внимания.

Для сохранения декоративности пеперомии специалисты рекомендуют обрезать сухие или повреждённые листья, а весной вносить небольшие дозы удобрений. При этом чрезмерное их количество может привести к накоплению солей и навредить растению.

Выбор пеперомии, по мнению флористов, удачен не только с эстетической, но и с практической точки зрения. Растение легко адаптируется, подходит для небольших помещений и офисов, а также способствует очищению воздуха. Ссылаясь на исследования NASA, эксперты отмечают, что отдельные виды пеперомии помогают выводить из воздуха токсины, распространённые в жилых пространствах.

