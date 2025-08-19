Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:11

Чай, ингаляция или леденцы: как мята работает в трёх форматах против простуды

Полезные свойства мяты перечной: как она помогает при заболеваниях дыхательных путей

Мята перечная (Mentha piperita) давно считается одним из самых действенных природных средств в борьбе с заболеваниями дыхательных путей. Родом из Европы, она прочно заняла место и в народной медицине, и в современной фармакологии благодаря высокому содержанию активных соединений, придающих ей характерный аромат и лечебные свойства.

Ментол: охлаждение и облегчение боли

Главным компонентом эфирного масла мяты является ментол. Он воздействует на болевые и температурные рецепторы, создавая охлаждающий эффект, который помогает снять воспаление и облегчить боль в горле. Учёные отмечают, что ментол проявляет выраженное противовоспалительное и обезболивающее действие, воздействуя на ионные каналы, ответственные за ощущение холода.

Легче дышать: противоотёчный эффект

Одним из традиционных способов применения мяты остаётся ингаляция. При вдыхании паров эфирного масла летучие соединения помогают разжижать слизь и расслаблять мышцы дыхательных путей. Это способствует быстрому облегчению заложенности носа и возвращает ощущение свободного дыхания. Исследователи связывают этот эффект с влиянием мяты на кальциевые каналы и рецепторы холода.

Антиоксидантная защита организма

Помимо действия на дыхательные пути, мята богата фенольными соединениями и флавоноидами, обладающими мощным антиоксидантным потенциалом. Они помогают организму бороться с окислительным стрессом, который может усиливать воспалительные процессы и ослаблять иммунитет. Учёные подчеркивают, что экстракты мяты защищают клетки и способствуют восстановлению организма.

Как использовать мяту

Самый простой и доступный способ — мятный чай. Для приготовления достаточно залить столовую ложку свежих или сушёных листьев стаканом кипятка и настоять около 10 минут. Добавление мёда и лимона усилит лечебный эффект и улучшит вкус.

Для облегчения дыхания при заложенности носа можно использовать паровые ингаляции: в горячую воду добавляют несколько капель эфирного масла мяты перечной. Кроме того, популярностью пользуются леденцы и спреи с ментолом, которые помогают снять боль в горле.

Врачи напоминают: перед использованием средств на основе мяты важно убедиться в отсутствии противопоказаний.

Мята для здоровья и профилактики

Регулярное употребление мяты помогает поддерживать иммунитет, укрепляет дыхательную систему и снижает риск инфекций. Её можно легко включить в повседневный рацион — от чая и настоев до ингаляций и эфирных масел.

