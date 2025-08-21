Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сладкий перец
© Freepik by wirestock
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:40

Листья — враги урожая: когда зелень мешает плодам перца созреть

Прищипка и удаление листьев помогают перцу быстрее созреть

Осенью многие огородники сталкиваются с одинаковой картиной: кусты усыпаны зелёными перцами, но яркими они так и не становятся. Времени до похолодания остаётся мало, и урожай рискует остаться недозревшим. Но есть три простых метода, которые помогут ускорить созревание плодов и собрать их красными, жёлтыми или оранжевыми ещё в августе-сентябре.

1. Прищипывание верхушки — сигнал для созревания

Перец, как и другие паслёновые, реагирует на фитогормоны. В верхушке активно вырабатываются ауксины — они стимулируют рост побегов, но задерживают созревание плодов.

Зато этилен действует наоборот: он разрушает хлорофилл, запускает синтез каротиноидов и превращает зелёный перец в яркий и ароматный. Прищипнув верхушку, вы снижаете уровень ауксинов, и растение переключается на дозревание.

Когда делать:

  • в средней полосе — до 10 сентября;

  • на юге — чуть позже;

  • главное — успеть до устойчивого похолодания.

2. Удаление лишних пасынков и листьев — питание к плодам

В начале лета листья нужны для фотосинтеза, но в конце сезона они могут забирать слишком много ресурсов. Чтобы силы растения шли в плоды, нужно:

  • удалить бесплодные пасынки (особенно ниже первой развилки);

  • обрезать нижние листья, которые почти касаются земли;

  • слегка проредить куст, убрав 1-2 листа, затеняющих плоды.

Важно: не увлекайтесь! Листья остаются "фабрикой энергии", без них перцы могут покраснеть, но останутся мелкими и невкусными.

3. Без подкормок, но с регулярным поливом

К концу лета перцам уже не нужны активные удобрения. Избыток азота или фосфора приведёт к росту ботвы вместо дозревания плодов.

Что делать:

  • полностью прекратить азотные и комплексные подкормки после середины августа;

  • можно внести один раз калийные удобрения — для улучшения вкуса и хрустящей мякоти;

  • слабый раствор бора поможет перенаправить питание к плодам.

А вот полив сокращать нельзя. Влага нужна для транспорта питательных веществ. Засуха даже на несколько дней может остановить рост и вызвать опадение завязей. Лучше поливать чаще, но умеренно.

Чтобы перцы дозрели к осени, нужно:

  1. прищипнуть верхушку;

  2. удалить часть листьев и пасынков;

  3. прекратить подкормки, но сохранить регулярный полив.

Эти шаги не требуют больших усилий, но значительно ускорят окраску плодов. В итоге вместо зелёных "недозрелков" вы получите крупные, сладкие и яркие перцы — даже в сентябре.

3 секрета опытных дачников: когда копать чеснок, чтобы он хранился до весны сегодня в 13:59

Чесночные страдания: как не потерять урожай из-за неправильной уборки – определитесь со сроками сейчас

Узнайте, когда собирать урожай чеснока! Признаки зрелости, советы по уборке и хранению. Сохраните чеснок до весны, вовремя собрав урожай.

Читать полностью » Зимовка ежевики: агроволокно, снег и лапник в борьбе с морозами сегодня в 13:57

Спрятать и сохранить: три слоя защиты, которые спасут корни от вымерзания — эксклюзивная инструкция

Эксперты раскрыли секреты укрытия ежевики: почему критически важно дождаться -5°C в ноябре, чем опасно преждевременное утепление и как спасти кусты от выпревания с помощью агроволокна и лапника.

Читать полностью » Лучшие способы посадить розмарин: семена, саженцы и черенки сегодня в 13:30

Ошибка с почвой — и розмарин засохнет, даже если ухаживать правильно

Розмарин может стать украшением вашего сада или кухни, если избежать главных ошибок. Секреты почвы, полива и ухода — в нашем материале.

Читать полностью » Эксперты советуют: как увеличить влагоемкость почвы на 70% с помощью органики сегодня в 12:59

Почему соседские цветы цветут даже в пекло: неожиданный инсайт про кристаллы влаги

Как уберечь растения в засуху? Советы агрономов: гидрогель и цеолит для влагоудержания, мульчирование почвы и капельный полив. Узнайте секреты подготовки грунта!

Читать полностью » Опасные растения на даче: почему стоит избегать посадки лопуха, жимолости и каштана сегодня в 12:57

Лопух – не так прост, как кажется: почему дачники спешат от него избавиться

Узнайте, какие растения могут доставить хлопоты на вашем участке. Лопух, жимолость и конский каштан: чем они опасны и как избежать проблем.

Читать полностью » Бобовые и горчица восстанавливают почву после картофеля сегодня в 12:18

Почва после картошки — как выжатый лимон: что посадить, чтобы не остаться ни с чем

После картофеля почва истощена и подвержена болезням. Узнайте, какие культуры помогут восстановить землю и сохранить урожай на долгие годы.

Читать полностью » Августовская подкормка корнеплодов: точные рецепты золы, соли и калия для урожая сегодня в 11:59

Черное золото для оранжевой моркови: забытый трюк 1920-х годов возвращается на грядки

Секреты августовской подкормки свеклы, моркови и редьки: золой, солью и калием увеличиваем сахаристость, защищаем от растрескивания и продлеваем срок хранения. Точные сроки и рецепты растворов.

Читать полностью » Осенняя побелка деревьев: рецепт с жидким стеклом и медным купоросом для защиты от морозов сегодня в 11:57

Вместо дорогих препаратов: смешиваю мел с кухонными остатками — деревья под защитой до весны

Садовод Марина Иванова раскрыла рецепт осенней побелки для деревьев: мел, медный купорос и жидкое стекло защитят от морозов, грибка и грызунов. Узнайте, как правильно смешать муку с молоком для долговечного покрытия!

Читать полностью »

