Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Перец
Перец
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:13

Перцы созреют на две недели раньше, если вовремя провести эту процедуру

Мульчирование повышает урожай перца на и ускоряет созревание

Многие огородники недооценивают силу простого приёма — мульчирования. А ведь этот метод способен повысить урожай перца на 20-50% и ускорить созревание плодов на одну-две недели. Для регионов с коротким летом и ранними заморозками это особенно важно. Мульча помогает почве удерживать влагу, снижает количество поливов и делает землю более рыхлой без необходимости регулярного перекапывания.

Зачем перцу нужна мульча

Суть метода проста: верхний слой почвы покрывается органическими или неорганическими материалами, которые создают защитный барьер. Этот слой удерживает влагу, регулирует температуру и защищает землю от выветривания. Если использовать органику — например, скошенную траву, компост или опилки — почва дополнительно обогащается минералами. Благодаря этому растения чувствуют себя максимально естественно и развиваются быстрее.

Органическая мульча: польза и ограничения

Опыт показывает, что натуральные материалы лучше подходят для перца. Они пропускают влагу и воздух, создают благоприятные условия для корней и постепенно улучшают состав почвы. Лёгкая структура слоёв позволяет без проблем поливать растения и вносить удобрения.

Но у органики есть и минусы: она служит всего один сезон и плохо справляется с сорняками. Кроме того, под тёплым слоем могут развиваться вредители. Если мульчу внести слишком рано, например осенью, она быстро потеряет эффективность до весны.

Неорганическая мульча: защита и долговечность

Плёнка, нетканые материалы или камешки решают многие проблемы органики. Они удерживают влагу дольше, защищают почву от перегрева и препятствуют росту сорняков. К тому же они надёжно оберегают растения от ветра, града и птиц.

Однако такие материалы не разлагаются и не обогащают землю полезными веществами. Иногда они мешают доступу воды и воздуха, из-за чего требуется особый подход к поливу.

Когда лучше проводить мульчирование

Наиболее удачное время — май или июнь, когда почва достаточно прогрета и воздух днём держится на уровне +22…+25 °C. Делать мульчу раньше, сразу после посадки рассады, нежелательно: холодная земля под укрытием может тормозить рост растений. Оптимально выполнять работу после дождя, пока почва влажная. Если дождя нет, достаточно заранее полить грядку и подождать сутки.

Интересные факты о мульчировании

  • В Японии перцы и другие овощи часто мульчируют рисовой соломой — это экологичный способ, который одновременно утилизирует отходы.
  • В промышленных теплицах используют чёрную плёнку: она не только сохраняет влагу, но и защищает растения от сорняков благодаря отсутствию света под ней.
  • Учёные выяснили, что мульчирование снижает колебания температуры почвы на 5-7 градусов, что особенно важно для капризных культур, вроде сладкого перца.

Мульчирование перца — это простая техника, которая значительно повышает урожайность и улучшает вкус плодов. Выбор материала зависит от условий: органика подходит для плодородной почвы, а неорганика — для жарких и сухих регионов. Главное — проводить процедуру вовремя, когда земля уже прогрелась. Тогда ваши перцы будут крепкими и сладкими.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как защитить теплицу от вредителей: обработка конструкции и выбор препаратов сегодня в 17:28

Вредители в теплице отступают: секрет опытных дачников – комплексный удар по всем фронтам

Узнайте, как эффективно бороться с вредителями в теплице, используя комплексный подход, биопрепараты и народные средства для защиты растений и получения богатого урожая.

Читать полностью » Хоста, астильба и бегония: растения для красивого сада в полутени и тени сегодня в 12:44

Участки сада, где солнце почти не заглядывает, часто остаются пустыми. Но это не повод оставлять их голыми — есть десятки декоративных культур, которые не только выживут в полутени и те

Узнайте о 15 растениях, которые идеально подходят для затененных участков вашего сада и помогут создать красивое оформление даже в тени.

Читать полностью » Главные ошибки при мульчировании — мнение профессиональных агрономов сегодня в 12:07

Почему японские фермеры никогда не выбрасывают рисовую шелуху — гениальное применение

Мульчирование грядок увеличивает урожайность на 20-30%, подавляя сорняки и улучшая почву. Узнайте, как защитить растения от засухи, остановить эрозию и привлечь дождевых червей без химических средств.

Читать полностью » Сциариды и белокрылки вредят корням и листьям комнатных растений сегодня в 11:46

Эти мошки способны убить даже самый крепкий цветок: как спасти растения

Устали от мошек в комнатных цветах? Узнайте, как идентифицировать вредителей, чем они опасны, и с помощью популярных методов навсегда избавиться от них.

Читать полностью » Живые изгороди нового поколения: как карагана пережила 30-градусные морозы сегодня в 11:07

Соседи будут заглядывать через забор: как превратить участок в душистый оазис без усилий

Карагана древовидная — неприхотливый кустарник для живой изгороди с яркими цветами. Узнайте, как он привлекает пчёл, переживает засуху и сохранился со времён Древнего Египта.

Читать полностью » Восточные и трубчатые лилии требуют выкопки на зиму сегодня в 10:39

Ошибка осенью может стоить вам всех лилий: когда выкапывать обязательно

Что нужно знать о зимовке лилий? Мы расскажем, какие сорта обязательно нужно выкапывать и как ухаживать за теми, кто останется в земле.

Читать полностью » Когда и как поливать свеклу солью для максимальной сладости — советы агрономов сегодня в 10:07

Подручное средство, которое делает свеклу сладкой как мед — применяют все умные дачники

Откройте секрет сладкой свеклы! Как обычная соль повышает сахаристость на 40%, защищает от вредителей и улучшает лежкость урожая. Проверенный метод подкормки и сроки внесения.

Читать полностью » Эксперты: избыток азота и нехватка солнца мешают пеларгонии цвести сегодня в 9:28

Герань годами не цветёт? Один старый приём заставит её выпустить бутоны

Узнайте, почему ваша герань не цветет и как избежать распространенных ошибок. Особый метод с булавкой помогает получить цветы на пеларгонии быстрее.

Читать полностью »

Новости
Еда

Сохраните хруст перцев: холодное маринование на зиму с трёхнедельной выдержкой
Авто и мото

В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо перечислила шесть упражнений с гантелями для силы и выносливости
Туризм

Крепость Корела и маршруты по Вуоксе: что посмотреть в Приозерске на Карельском перешейке
Наука и технологии

Учёные выяснили, как мозг обрабатывает одновременные звук и изображение
Наука и технологии

Ученые объяснили, почему снежные барсы выбирают крупных жертв для охоты
Культура и шоу-бизнес

У Филиппа Киркорова умер пёс Хари на 16-м году жизни
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо назвала эффективные упражнения для роста ягодиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru