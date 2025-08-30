Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:11

Листья загнулись — и сразу стало ясно, чего не хватает перцу

Агрономы объяснили, что приводит к скручиванию листьев у рассады перца

Листья перца очень чувствительны к условиям выращивания, и их скручивание чаще всего сигнализирует о неблагоприятных факторах. Опытные огородники отмечают, что даже мелкая ошибка в уходе может привести к подобным проблемам.

Основные причины скручивания листьев

Вредители

Одной из главных угроз являются насекомые. Чаще всего перец страдает от тли и паутинного клеща. Эти вредители высасывают соки из молодых побегов, из-за чего листья теряют упругость, начинают скручиваться и со временем опадают. Чтобы защитить посадки, кусты нужно регулярно осматривать и при первых признаках поражения обрабатывать настоем чеснока, луковой шелухи, золы или мыльным раствором.

Недостаток влаги и перегрев

В жаркую и сухую погоду листья перца начинают заворачиваться вверх, уменьшая площадь испарения. Это естественная защитная реакция растения. Чтобы помочь кустам, в утренние и вечерние часы их опрыскивают водой.

Нехватка света

Когда растение не получает достаточного освещения, листья становятся асимметричными и загибаются вдоль центральной жилки. В таких случаях стоит подумать об организации дополнительной подсветки.

Бедная почва

Перцы очень требовательны к питательным веществам. На истощённой земле рассада развивается слабо, листья желтеют и скручиваются. Если подготовка почвы не была проведена заранее, следует вносить комплексные удобрения.

Переувлажнение и перепады температуры

Иногда скручивание направлено вниз. Это указывает на то, что корни получают слишком много влаги, а органика в тканях не расходуется. Такая ситуация возникает при избыточных поливах или резких колебаниях температуры. Оптимальный режим для перца: днём +20…+22 °С, ночью +18…+20 °С.

Другие факторы

Сортовые особенности. Одни разновидности перца более устойчивы к стрессам, другие реагируют скручиванием листьев даже при незначительных нарушениях условий.
Физиологические изменения. Иногда на листьях появляются пузырьки или бугорки — это отёк тканей. Опасности он не несёт, достаточно нормализовать полив и при необходимости использовать антистрессовые препараты. Старые повреждённые листья могут опасть, но на их месте вырастут новые.

Как предотвратить проблему

  1. Регулярно проверяйте растения на наличие вредителей.

  2. Поддерживайте умеренный полив, не допуская пересыхания или заболачивания почвы.

  3. Создавайте оптимальный температурный режим.

  4. Обеспечьте достаточное освещение.

  5. Используйте сбалансированные подкормки.

Таким образом, главная причина скручивания листьев перца — это стресс, вызванный неблагоприятными условиями или вредителями. Если своевременно выявить источник проблемы и устранить его, кусты быстро восстановятся и продолжат нормально расти.

