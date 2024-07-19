Песков заявил, что в ходе предвыборного периода в США речи политиков изобилуют яркими фразами, ориентированные на привлечение внимания аудитории. В серьез эти заявления воспринимать не стоит.
По словам пресс-секретаря российского лидера, кандидаты на высокие государственные посты в США зачастую прибегают к популистским высказываниям и обещаниям, которые находят отклик среди американцев. Песков отметил, что подобная риторика направлена на формирование благоприятного образа политика в глазах потенциальных избирателей.
Представитель Кремля подчеркнул, что многочисленные заявления участников политической борьбы в США следует рассматривать в контексте внутренней предвыборной кампании, а не как отражение реальных намерений или будущей политики страны на международной арене.
Фото: From Wikimedia Commons/ The White House
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