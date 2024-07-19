Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.07.2024 : 87,8754
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.07.2024 : 96,1018
Песков посоветовал не воспринимать всерьез предвыборные лозунги кандидатов из США
  1. Главная
  2. Мир

Песков посоветовал не воспринимать всерьез предвыборные лозунги кандидатов из США

Песков заявил, что в ходе предвыборного периода в США речи политиков изобилуют яркими фразами, ориентированные на привлечение внимания аудитории. В серьез эти заявления воспринимать не стоит.

По словам пресс-секретаря российского лидера, кандидаты на высокие государственные посты в США зачастую прибегают к популистским высказываниям и обещаниям, которые находят отклик среди американцев. Песков отметил, что подобная риторика направлена на формирование благоприятного образа политика в глазах потенциальных избирателей.

Представитель Кремля подчеркнул, что многочисленные заявления участников политической борьбы в США следует рассматривать в контексте внутренней предвыборной кампании, а не как отражение реальных намерений или будущей политики страны на международной арене.

Фото: From Wikimedia Commons/ The White House

Мир

Песков заявио о финальном этапе подготовки к визиту Махмуда Аббаса

Песков заявио о финальном этапе подготовки к визиту Махмуда Аббаса

Организация визита главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Российскую Федерацию вступила в завершающую фазу. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Читать полностью
Генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался на 81 году жизни

Генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался на 81 году жизни

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер на 81-м году жизни, с глубоким прискорбием сообщают местные средства массовой информации.

Читать полностью

Общество

Спрос на отдых в Крыму вырос по сравнению с 2023 годов

Спрос на отдых в Крыму вырос по сравнению с 2023 годов

Согласно оценкам представителей туристической отрасли, летний сезон в Крыму в этом году демонстрирует более высокие показатели по сравнению с предыдущим. Российский союз туриндустрии сообщает, что весной и в начале лета наблюдался значительный рост бронирований, и даже после некоторого замедления продаж, вызванного инцидентом в Севастополе.

Читать полностью
Певец Shaman собирается устроить концерт-митинг перед посольством США

Певец Shaman собирается устроить концерт-митинг перед посольством США

Певец Ярослав Дронов собирает поклонников к американскому посольству на концерт-митинг против блокировки российских исполнителей на YouTube.

Читать полностью

Новости