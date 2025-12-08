Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Извержение вулкана
Извержение вулкана
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:31

Пепел Семеру снова в воздухе: что скрывает активизация самого страшного вулкана Явы

Вулкан Семеру в Индонезии выбросил пепел на 1 тыс. метров — Центр вулканологии

Вулкан Семеру вновь активизировался в Индонезии, выбросив пепел на высоту 1 тыс. метров. Об этом сообщает Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.

Извержение вулкана и его последствия

По информации Центра, пепел, поднявшийся на высоту 1 тыс. метров над кратером вулкана, распространился в северном направлении. Это создает угрозу для близлежащих населенных пунктов. В связи с этим специалисты рекомендуют местным жителям соблюдать осторожность и избегать приближения к кратеру на расстояние менее 5 километров. Это связано с возможными выбросами раскаленных камней.

"Пепел достиг высоты 1 000 метров, что составляет 4 676 метров над уровнем моря. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру на расстояние менее 5 километров", — отмечается в сообщении Центра вулканологии.

Семеру — четвертый по высоте вулкан в Индонезии

Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии, его высота составляет 3 676 метров над уровнем моря. Это также самая высокая вершина на острове Ява, где находится данное извержение.

Вулкан известен своей активностью и представляет собой один из самых значимых объектов для ученых, изучающих вулканологию региона.

Вулканическая активность Индонезии

Индонезия, расположенная в Тихоокеанском Огненном кольце, подвержена частым извержениям и землетрясениям.

Архипелаг состоит из более чем 18 тыс. островов, на которых расположены более 500 вулканов, около 130 из которых являются активными. Это делает Индонезию одним из самых вулканически активных регионов мира.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аэропорт Ярославля ограничил приём и выпуск воздушных судов из-за безопасности 03.12.2025 в 3:25
Под угрозой полёты: что скрывает решение Ярославля ограничить воздушный трафик

В ярославском аэропорту введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов — меры связаны с обеспечением безопасности и повлияют на работу авиарейсов ближайшее время.

Читать полностью » В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полеты – Росавиация 02.12.2025 в 5:58
Краснодар под контролем: введение временных ограничений на аэропорт — что это значит для пассажиров

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Читать полностью » В Сибири могут образоваться моногенные вулканы после Кропоткина – Иван Кулаков 02.12.2025 в 5:40
Сибирь снова в центре вулканической активности: новые вулканы могут вырасти рядом с потухшим Кропоткина

В Сибири могут появиться новые вулканы в районе Кропоткина, сообщает профессор Иван Кулаков. Это событие окажет минимальное влияние на климат.

Читать полностью » Автобус с детской футбольной командой перевернулся на трассе Южноуральск-Магнитогорск — ТАСС 29.11.2025 в 10:42
Детская команда на пути к победе едва не потеряла шанс: что привело к аварии в Челябинской области

В Челябинской области перевернулся автобус с детской футбольной командой. В результате аварии шесть детей пострадали, но погибших нет.

Читать полностью » Суд признал четверых виновными по делу Долиной 28.11.2025 в 13:22
Колония, штрафы и сохранённые аресты: чем завершился процесс по хищению средств у Долиной

Крупнейшее дело года: суд вынес приговор участникам мошеннической схемы с квартирой Ларисы Долиной, ущерб превысил 317 млн рублей. Подробнее о санкциях и имущественных претензиях.

Читать полностью » Суд приговорил восьмерых фигурантов взрыва на Крымском мосту к пожизненному 27.11.2025 в 12:00
Взрыв на Крымском мосту: суд в Ростове-на-Дону назначил пожизненные сроки всем обвиняемым

Суд вынес пожизненные сроки фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, признав доказанной их причастность к подготовке взрыва и описанной следствием схеме организации.

Читать полностью » В Челябинске нашли гранаты и миномётную мину при земляных работах — пресс-служба Росгвардии 25.11.2025 в 13:08
Ковш поднял грунт — и показались боевые взрыватели: строители чудом избежали трагедии в центре города

В центре Челябинска строители случайно обнаружили боеприпасы, что потребовало от сапёров полной операции по их вывозу и уничтожению.

Читать полностью » Кулинарный эксперт Мария Петрова: тыквенный пирог готов, когда шпажка сухая 31.10.2025 в 0:31
Тыквенный пирог, который пахнет осенью: ошибка, из-за которой всё может испортиться

Осенний десерт с насыщенным вкусом тыквы, хрустящей корочкой и влажным тестом — идеальный способ согреться в прохладный день и наполнить дом уютом

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Прогревание с бытовыми аппаратами может ухудшить состояние при опухоли — Кондрахин
Экономика
Поставки российского газа в Казахстан могут вырасти до 12 миллиардов кубометров к 2028 году — Госдума
Мир
Гренландия стремится к восстановлению доверия с США после заявлений Трампа — министр Моцфельдт
Туризм
Бали может ввести запрет на краткосрочную аренду через платформы как Airbnb — Ваян Костер
Экономика
Наталия Пырьева: конфискация российских активов нарушит международное право и вызовет дипломатический конфликт
Мир
Новое обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей привело к жертвам среди мирных жителей
Наука
Ели, растущие над рудником Киттиля, содержат наночастицы золота — EM
Мир
Польша освобождена от обязательств по приему мигрантов в 2026 году — Марчин Кервиньский
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet