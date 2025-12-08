Пепел Семеру снова в воздухе: что скрывает активизация самого страшного вулкана Явы
Вулкан Семеру вновь активизировался в Индонезии, выбросив пепел на высоту 1 тыс. метров. Об этом сообщает Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.
Извержение вулкана и его последствия
По информации Центра, пепел, поднявшийся на высоту 1 тыс. метров над кратером вулкана, распространился в северном направлении. Это создает угрозу для близлежащих населенных пунктов. В связи с этим специалисты рекомендуют местным жителям соблюдать осторожность и избегать приближения к кратеру на расстояние менее 5 километров. Это связано с возможными выбросами раскаленных камней.
"Пепел достиг высоты 1 000 метров, что составляет 4 676 метров над уровнем моря. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру на расстояние менее 5 километров", — отмечается в сообщении Центра вулканологии.
Семеру — четвертый по высоте вулкан в Индонезии
Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии, его высота составляет 3 676 метров над уровнем моря. Это также самая высокая вершина на острове Ява, где находится данное извержение.
Вулкан известен своей активностью и представляет собой один из самых значимых объектов для ученых, изучающих вулканологию региона.
Вулканическая активность Индонезии
Индонезия, расположенная в Тихоокеанском Огненном кольце, подвержена частым извержениям и землетрясениям.
Архипелаг состоит из более чем 18 тыс. островов, на которых расположены более 500 вулканов, около 130 из которых являются активными. Это делает Индонезию одним из самых вулканически активных регионов мира.
