Защитник сборной Португалии Пепе, который став в возрасте 41 года одним из самых возрастных игроков на Евро-2024, завершил спортивную карьеру.

В своем Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) Пепе опубликовал видеоролик с достижениями и поблагодарил всех своих фанатов.

Начав свою карьеру в Бразилии, Пепе прошел путь от португальских клубов "Маритиму" и "Порту" до мадридского "Реала". В составе "Реала" он трижды победил в Лиге чемпионов. После "Реала" Пепе играл в "Бешикташе", а затем вернулся в Лиссабон.

В составе сборной Португалии Пепе провел 141 матч и забил восемь мячей. Он выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019).

Пепе стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы, побив рекорд венгерского голлкипера Габора Кирая.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ruben Ortega (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)