Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:17

Тёмные секреты Шекспира и магия дель Торо: что скрывают фильмы, ставшие фаворитами TIFF

Фильм Хлои Чжао "Хамнет" получил People's Choice Award на 50-м кинофестивале в Торонто

На прошедшем 50-м кинофестивале в Торонто были объявлены победители, и эти результаты уже активно обсуждаются в мире кино. Главную награду People's Choice Award получил фильм Хлои Чжао под названием "Хамнет". Это кинолента, посвященная темным страницам жизни великого английского драматурга Уильяма Шекспира. Фильм затрагивает трагедию, произошедшую в его семье в 1596 году, когда Шекспир и его жена потеряли своего единственного сына, 11-летнего Хамнета. Главные роли исполнили Пол Мескал и Джесси Бакли. Лента привлекла внимание своей глубокой драмой и поистине трагической историей, что и сделало её фаворитом зрителей.

Кроме того, второе место на фестивале занял фильм Гильермо дель Торо "Франкенштейн", который по своей тематике и визуальному стилю также вызвал большой интерес. Этот фильм обещает быть как визуально, так и эмоционально насыщенным, что всегда отличает работы дель Торо. Его работы давно обрели статус культовых, и "Франкенштейн" не стал исключением. Получив признание зрителей, фильм продолжает привлекать внимание, подогревая интерес к своим темным, мистическим мотивам.

Третье место занял триквел знаменитого детектива "Достать ножи" Райана Джонсона. Этот фильм оказался столь же захватывающим и интригующим, как и его предшественники, продолжая традицию ярких сюжетных поворотов и напряженной атмосферы. Джонсон вновь продемонстрировал свое мастерство в создании остросюжетных, интеллектуальных картин, не оставив зрителей равнодушными.

Стоит отметить, что People's Choice Award в Торонто — это важная награда, которая имеет особое значение на мировой кинематографической арене. Её лауреаты часто становятся фаворитами на предстоящих крупных премиях, таких как "Оскар". В разные годы этой награды удостаивались такие фильмы, как "Земля кочевников", "Зеленая книга", "12 лет рабства" и "Миллионер из трущоб". Все эти ленты позже завоевывали "Оскар" в разных номинациях.

