Психотерапевт рассказал, что за фобия, при которой люди вырывают и едят свои волосы

Трихофагия и трихотилломания — психические расстройства, при которых люди вырывают и едят свои волосы, зачастую для снятия стресса. По словам врача-психотерапевта Евгения Фомина, это — невротические и тревожные расстройства, которые можно успешно лечить психотерапией и медикаментами.

Врач-гастроэнтеролог Павел Богомолов добавил, что трихобезоары, комки из волос в желудке, могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Хотя раньше это было распространено среди парикмахеров, сейчас такие случаи выявляются и устраняются на ранних стадиях благодаря эндоскопии, сообщает Вечерняя Москва.

Фото: commons.wikimedia.org/Maryshev Dmitry Andreevich (Creative Commons Attribution 4.0 International license)