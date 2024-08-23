Психотерапевт рассказал, что за фобия, при которой люди вырывают и едят свои волосы

Трихофагия и трихотилломания — психические расстройства, при которых люди вырывают и едят свои волосы, зачастую для снятия стресса. По словам врача-психотерапевта Евгения Фомина, это — невротические и тревожные расстройства, которые можно успешно лечить психотерапией и медикаментами.
Врач-гастроэнтеролог Павел Богомолов добавил, что трихобезоары, комки из волос в желудке, могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Хотя раньше это было распространено среди парикмахеров, сейчас такие случаи выявляются и устраняются на ранних стадиях благодаря эндоскопии, сообщает Вечерняя Москва.
Фото: commons.wikimedia.org/Maryshev Dmitry Andreevich (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 9
Компания Chery представила тизер нового флагманского кроссовера Tiggo 9, который планируется к выходу на российский рынок. Автомобиль был анонсирован ранее, и его презентация в России ожидается в третьем квартале 2024 года. Tiggo 9 станет самым крупным кроссовером бренда с длиной 4820 мм.
Мэр Одессы обещает сохранить памятник Александру Пушкину
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Александру Пушкину, установленный рядом с городской администрацией, сносить не будут, так как он представляет собой культурную ценность
Синоптик Макарова: в центральной России ожидаются кратковременные дожди
Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что в последнюю неделю августа россиян ждет теплая погода в большинстве регионов. Особенно теплым будет конец лета в европейской части страны, где температура на юге превысит климатическую норму на 4-6 градусов.
ФИПИ представил проекты документов по структуре и содержанию ЕГЭ-2025
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) представил проекты документов по структуре и содержанию ЕГЭ-2025. В экзаменах по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию изменений не будет.