Пионы не прощают ошибок: лишь этот приём продлевает жизнь кустам
Пионы — гордость любого сада, и в Татарстане они особенно любимы. Их пышное цветение радует глаз с конца мая до середины июня, украшая дворы и дачные участки. Но чтобы кусты не старели, не мельчали и продолжали радовать обилием бутонов, их нужно периодически делить и пересаживать.
Когда делить пионы в Татарстане
Лучшее время для деления — конец августа и первая половина сентября. В это время жара уже отступает, ночи становятся прохладнее, а почва ещё сохраняет тепло. Именно в таких условиях делёнки успевают укорениться до морозов.
Весной делить пионы не рекомендуется: в условиях Татарстана возвратные заморозки и нестабильная погода мешают растениям прижиться. Кусты долго болеют и могут не зацвести несколько сезонов подряд.
Зачем делить пионы
Старый куст со временем зарастает, цветы становятся мельче, а бутонов меньше. Деление не только омолаживает растение, но и позволяет размножить полюбившийся сорт. Оптимальный возраст куста для пересадки и деления — 5-7 лет.
Как правильно делить куст
-
Куст обрезают почти до уровня земли.
-
Аккуратно обкапывают и выкапывают растение, стараясь не повредить корни.
-
Корневище промывают водой, чтобы было видно почки.
-
Делят куст так, чтобы на каждой части оставалось 2-3 почки и развитые корешки.
-
Срезы присыпают золой или толчёным углём.
Подготовка почвы
В Татарстане почвы в разных районах разные: в южных районах более лёгкие, на севере и в предгорьях — глинистые. Для пионов лучше всего подходит рыхлая плодородная земля. На дно ямы (60x60 см) кладут дренаж (щебень, песок), затем перегной, золу и немного суперфосфата.
Очень важно: почки должны находиться не глубже 3-5 см от уровня почвы. Если заглубить сильнее — куст будет "жировать" и не зацветёт.
Уход за делёнками
После посадки грядку мульчируют перегноем или торфом. В первые недели следят, чтобы земля не пересыхала. В Татарстане осень обычно влажная, но если сентябрь выдастся сухим, полив обязателен.
На зиму молодые посадки лучше прикрыть лапником или слоем мульчи. Весной укрытие убирают.
"Я делю пионы каждые 6-7 лет. Осенью в Татарстане условия для этого идеальные: кусты легко приживаются и уже через пару сезонов снова радуют цветением", — рассказала жительница Лаишевского района Гульнара Хасанова.
Деление пионов в Татарстане — это несложно, если соблюдать сроки и основные правила. Осенняя посадка позволяет растениям хорошо укорениться до морозов и заложить основу для будущего пышного цветения.
