Пионы не прощают ошибок: лишь этот приём продлевает жизнь кустам

Пионы — гордость любого сада, и в Татарстане они особенно любимы. Их пышное цветение радует глаз с конца мая до середины июня, украшая дворы и дачные участки. Но чтобы кусты не старели, не мельчали и продолжали радовать обилием бутонов, их нужно периодически делить и пересаживать.

Когда делить пионы в Татарстане

Лучшее время для деления — конец августа и первая половина сентября. В это время жара уже отступает, ночи становятся прохладнее, а почва ещё сохраняет тепло. Именно в таких условиях делёнки успевают укорениться до морозов.

Весной делить пионы не рекомендуется: в условиях Татарстана возвратные заморозки и нестабильная погода мешают растениям прижиться. Кусты долго болеют и могут не зацвести несколько сезонов подряд.

Зачем делить пионы

Старый куст со временем зарастает, цветы становятся мельче, а бутонов меньше. Деление не только омолаживает растение, но и позволяет размножить полюбившийся сорт. Оптимальный возраст куста для пересадки и деления — 5-7 лет.

Как правильно делить куст

Куст обрезают почти до уровня земли. Аккуратно обкапывают и выкапывают растение, стараясь не повредить корни. Корневище промывают водой, чтобы было видно почки. Делят куст так, чтобы на каждой части оставалось 2-3 почки и развитые корешки. Срезы присыпают золой или толчёным углём.

Подготовка почвы

В Татарстане почвы в разных районах разные: в южных районах более лёгкие, на севере и в предгорьях — глинистые. Для пионов лучше всего подходит рыхлая плодородная земля. На дно ямы (60x60 см) кладут дренаж (щебень, песок), затем перегной, золу и немного суперфосфата.

Очень важно: почки должны находиться не глубже 3-5 см от уровня почвы. Если заглубить сильнее — куст будет "жировать" и не зацветёт.

Уход за делёнками

После посадки грядку мульчируют перегноем или торфом. В первые недели следят, чтобы земля не пересыхала. В Татарстане осень обычно влажная, но если сентябрь выдастся сухим, полив обязателен.

На зиму молодые посадки лучше прикрыть лапником или слоем мульчи. Весной укрытие убирают.

"Я делю пионы каждые 6-7 лет. Осенью в Татарстане условия для этого идеальные: кусты легко приживаются и уже через пару сезонов снова радуют цветением", — рассказала жительница Лаишевского района Гульнара Хасанова.

Деление пионов в Татарстане — это несложно, если соблюдать сроки и основные правила. Осенняя посадка позволяет растениям хорошо укорениться до морозов и заложить основу для будущего пышного цветения.