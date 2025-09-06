Королева сада нуждается в тайном ритуале: как сохранить пышное цветение пионов до следующего года

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пышные пионы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:16

Королева сада требует особого ухода: как сохранить пышное цветение пионов

Пионы по праву считаются королевами сада: их крупные, ароматные цветы способны украсить любой участок. Но после того как яркое цветение завершается, растения нуждаются в особом уходе. От того, насколько грамотно садовод позаботится о кустах в этот период, зависит, будут ли пионы пышно цвести в следующем сезоне.

Обрезка отцветших бутонов

Не все сорта пионов самостоятельно сбрасывают лепестки. После дождя или росы увядшие цветы начинают загнивать, и это создаёт риск заражения серой гнилью. Болезнь ослабляет куст и может оставить его без бутонов на следующий год. Чтобы этого избежать, сразу после цветения удаляют головки увядших цветов. Важно не обрезать побег полностью: достаточно захватить один или два ближайших к бутону листа.

Подкормка после обрезки

Когда куст освобождён от старых соцветий, наступает лучшее время для внесения удобрений. Пионам нужны фосфор и калий — эти элементы укрепляют корневую систему и закладывают основу будущего цветения. Отличным вариантом будет аммофоска или её аналоги. Но есть важное правило: никаких удобрений с хлором, поскольку пионы крайне чувствительны к этому элементу.

Как правильно вносить удобрения

Подкормку лучше не разбрасывать по поверхности, а закладывать в неглубокую канавку глубиной около 10 см вокруг куста. Такой способ позволяет питательным веществам быстрее проникнуть к корням. После внесения землю обязательно поливают — это закрепляет результат и обеспечивает равномерное поступление элементов.

Почему уход важен именно сейчас

Период после цветения — это время, когда растение закладывает почки возобновления. Если в этот момент куст останется без должного питания и будет ослаблен болезнями, в следующем сезоне садовод может не дождаться обильного цветения. Поэтому обрезка и подкормка после цветения — не просто косметический уход, а залог будущего урожая бутонов.

Три интересных факта

  1. В Китае пион называют "царём цветов" и символом богатства и чести.
  2. В XIX веке в Европе пионы выращивали не только ради красоты, но и как лекарственное растение.
  3. Существует более 5 тысяч сортов пионов, и селекционеры продолжают выводить новые разновидности.

