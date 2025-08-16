Пионы зацветут пышнее: вот что нужно сделать сразу после цветения

Пионы — королевы весеннего цветника. Эти многолетние красавцы с роскошными бутонами могут радовать десятилетиями, если изначально посадить их правильно и не забывать о регулярном уходе. Делимся проверенными советами, которые помогут добиться обильного и долгого цветения.

Питание и обрезка

В период бутонизации пиону нужен комплекс — азот, фосфор и калий. Удобрения вносят только после полива, а затем аккуратно рыхлят почву.

После того как цветы отцвели, обязательно удалите семенные коробочки. Это не только придаст кусту ухоженный вид, но и позволит растению не тратить силы на формирование семян. Срезайте до первого или второго листа — чем больше листвы останется, тем сильнее будет цветение в следующем сезоне.

Подкормки после цветения

Июль-начало августа — время азотных подкормок для восстановления сил. Можно использовать навозную жижу или раствор аммиачной селитры/мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды).

Вторая половина августа — акцент на фосфор и калий. Подойдут комплексные "осенние" удобрения, которые помогут заложить почки и подготовят пион к зиме.

Защита от болезней

После цветения пионы уязвимы к грибковым заболеваниям (антракноз и др.). Опрыскайте кусты бордоской жидкостью, "Абига-пиком", "Азофосом" или используйте биопрепараты вроде сеной палочки. Это не только сохранит здоровье растения, но и продлит декоративность посадок.

Мульчирование и подготовка к зиме

После осенней подкормки замульчируйте кусты. Это убережёт почки от вымерзания и поможет пиону стартовать весной в полную силу.

Пересадка и деление

Лучшее время для пересадки — вторая половина августа — сентябрь.

Выкопайте куст, укоротите стебли до 10 см. Промойте корни, дайте подвянуть в тени. Разделите на части с 2-3 почками возобновления и 15-сантиметровым кусочком корневища. Обработайте раствором медного купороса и "Гетероауксина". При посадке почки должны оказаться на глубине около 3 см — слишком глубокая или мелкая посадка повредит цветению.

Весенний уход

Весной пионам нужен азот для активного роста зелёной массы. С начала мая до конца месяца проводите 1-2 полива раствором мочевины и комплексных удобрений по листу, не забывая про микроэлементы.

Совет: пионы — растения-долгожители. Выбирайте место для посадки сразу "всерьёз и надолго" — солнечное, просторное, с лёгкой питательной почвой. Тогда они будут благодарно цвести и украшать сад десятки лет.