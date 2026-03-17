В Пензенской области завершился этап масштабирования системы видеонаблюдения "Безопасный город", к которой подключили 1600 камер с функционалом искусственного интеллекта. Оборудование, внедренное при участии технологического партнера госкорпорации "Ростех" компании NtechLab, предназначено для фиксации дорожной обстановки и оперативного поиска правонарушителей или пропавших граждан. Камеры уже ведут трансляцию данных в региональный центр обработки информации для распознавания лиц и анализа движений в режиме реального времени. Система охватывает ключевые точки инфраструктуры, включая транспортные узлы, парковые зоны и образовательные учреждения.

Технологические возможности системы

Внедренные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют технике не просто записывать видеопоток, но и самостоятельно идентифицировать людей по силуэтам или чертам лица. Программа обучена выявлять нестандартные поведенческие паттерны, что дает правоохранителям возможность реагировать на угрозы до момента их реализации. Информация с устройств поступает напрямую сотрудникам оперативных служб, что сводит к минимуму вероятность ошибки при передаче данных.

Локации для установки камер выбирались исходя из интенсивности людского потока и значимости объекта для безопасности населения. Оборудование разместили вдоль центральных улиц, вблизи остановок общественного транспорта и на школьных территориях. Такой плотный охват создает непрерывную цифровую среду, позволяющую контролировать ситуацию в масштабах всего региона.

Специализированная аналитика позволяет дежурным службам Министерства внутренних дел и МЧС координировать действия подразделений в автоматическом режиме. Это особенно важно при возникновении чрезвычайных ситуаций, когда каждая секунда влияет на полноту собранных данных и скорость выезда групп быстрого реагирования на место происшествия.

Эффективность оперативной работы

Единая цифровая сеть дает возможность работникам профильных структур мгновенно получать доступ к архивам конкретных устройств для уточнения деталей инцидентов. Автоматизация поиска лиц значительно ускоряет проведение оперативно-розыскных мероприятий и сокращает рутинную нагрузку на сотрудников правоохранительных органов при сборе доказательств. Использование технологий в такой конфигурации существенно снижает время, необходимое для установления личности субъектов, попадающих в поле зрения камер.

"Интеграция подобных интеллектуальных систем в жизнь муниципалитетов становится новым стандартом безопасности. Мы видим, как технические решения позволяют не только быстрее реагировать на вызовы, но и превентивно работать с потенциальными угрозами в общественных местах. Статистика в других регионах ярко демонстрирует, что цифровизация инфраструктуры напрямую влияет на снижение уровня преступности. Важно продолжать этот вектор развития, чтобы жители чувствовали себя защищенными постоянно". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Работа алгоритмов также позволяет отслеживать перемещения людей по всему городу, что критически важно при поиске пропавших без вести граждан. Система формирования доказательной базы на основе ИИ-аналитики помогает судам и прокуратуре быстрее рассматривать уголовные дела, опираясь на верифицированные видеофакты. Таким образом, цифровой контроль становится фундаментом для обеспечения правопорядка на муниципальном уровне.

Масштабирование практики в регионах

Пензенская область не является первопроходцем в применении подобных разработок, так как аналогичные системы уже функционируют в более чем 70 субъектах страны. Опыт регионов, таких как Самарская и Новосибирская области, Кабардино-Балкария и Ямало-Ненецкий автономный округ, подтверждает жизнеспособность и продуктивность интеллектуального видеонаблюдения. Подобные решения стандартизируют подход к безопасности на федеральном уровне.

Позитивная динамика в других субъектах наглядно подкреплена статистическими данными, полученными экспертами в ходе мониторинга эффективности ИИ. Например, в Новосибирской области за последние три года интеллектуальные системы помогли правоохранителям установить местонахождение более 5000 граждан. В этот список входят как подозреваемые в совершении противоправных действий, так и люди, находившиеся в розыске как пропавшие.

Статистические показатели текущего года также свидетельствуют о растущем вкладе ИИ в борьбу с нарушениями законодательства. Только за 2025 год в Новосибирске благодаря аналитике было задержано почти 300 преступников и найдено 130 несовершеннолетних. Накопленный положительный опыт в этих регионах становится основой для дальнейшего расширения сети "Безопасный город" по всей территории России.