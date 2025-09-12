Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Припаркованный автомобиль с вывернутыми колёсами
Припаркованный автомобиль с вывернутыми колёсами
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Провожать и встречать — бесплатно, стоять дольше — за деньги: у пензенского вокзала появится новая стоянка

Замглавы администрации Усманов: у Привокзальной площади Пензы-I введут платную парковку

На Привокзальной площади Пензы-I появится платная парковка, однако власти планируют установить льготный период бесплатного пребывания. Об этом сообщил замглавы администрации города Ильдар Усманов в прямом эфире во "ВКонтакте" 11 сентября.

Сколько можно будет стоять бесплатно

По словам Усманова, сейчас рассматривается вариант до одного часа бесплатного времени:

"С учётом того, что людям надо проводить своих родственников либо встретить, мы до часа рассматриваем бесплатное время нахождения на платной парковке. В принципе, часа вполне достаточно, чтобы совершить мероприятия, которые они запланировали".

Как будет организована стоянка

  • Парковка займёт большую часть территории площади.

  • Въезд и выезд будут проходить через шлагбаум.

  • Тариф пока не определён. Для сравнения: на других муниципальных стоянках — 30 рублей в час.

Безопасность и контроль

  • За работу парковки будет отвечать МБУ "Пензавтодор".

  • Организация имеет диспетчерскую службу, которая будет контролировать происходящее.

  • Усманов отметил:

    "Если с автомобилями что-то случится, владельцам будет кому предъявить претензии: за это, в принципе, и взимается плата".

Итог

Жителей Пензы ждёт новая организация пространства у вокзала: парковка станет платной, но при этом власти обещают бесплатное время для встречающих и провожающих.

