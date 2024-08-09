Пентагон на фоне нападений Вооружённых сил Украины в Курской области сообщил, что не перестал обеспечивать украинскую сторону разведданными. Об этом информирует новостной веб-сайт War Zone.
Не так давно американский политический деятель гаитянского происхождения Карин Жан-Пьер, которая на данный момент времени занимает пост пресс-секретаря официальной резиденции президента Соединённых Штатов Америки, не стала признавать то, что Белый дом был заблаговременно осведомлён о намерениях Вооружённых сил Украины.
Как информировал представитель штаб-квартиры Министерства обороны Соединённых Штатов, расположенной в округе Арлингтон, штат Вирджиния, Штаты не перестают оказывать поддержку Украине различными способами, в том числе посредством обеспечения разведанными. Таким образом, представитель Пентагона дал положительный ответ на вопрос, оказывает ли столица США поддержку государству в Восточной и Центральной Европе для того, чтобы оно совершало атаки на Курскую область.
Как заявил представитель, штаб-квартира Министерства обороны США на постоянной основе находится на связи со столицей и крупнейшим по населению городом Украины. Однако он добавил, что рассказать подробности обсуждений по поводу Курской области он не сможет.
Фото: commons. wikimedia. org / U.S. Navy photo (the image is in the public domain)
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