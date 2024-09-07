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Пентагон получил 5,3 миллиарда долларов на наращивание производства снарядов в США
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В США рассказали о крупном наращивании производства боеприпасов

Пентагон получил 5,3 миллиарда долларов на наращивание производства снарядов в США

С 2022 года Министерство обороны США инвестировало 5,3 миллиарда долларов в увеличение производства боеприпасов в связи с предоставлением военной помощи Киеву. Это указано в отчете, размещенном на официальном сайте ведомства.

В Пентагоне отметили, что информация в документе демонстрирует рост производственных мощностей с 2022 года до текущего уровня.

"Соединенные Штаты вложили 5,3 миллиарда долларов в расширение внутреннего производства… боеприпасов и их компонентов," — отмечается в отчете.

Согласно данным из документа, в 2022 году США ежемесячно выпускали 14,4 тысячи снарядов калибра 155 миллиметров, пять систем HIMARS и 21 ракетный комплекс Patriot. В настоящее время производство возросло до 40 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в месяц, до восьми систем HIMARS в месяц и до 42 комплексов Patriot ежемесячно.

Фото: Freepik.com

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