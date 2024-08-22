По заявлению заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх, Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское вооружение для проведения контратак в ответ на российские наступления из приграничных районов, включая Курскую и Сумскую области.
Сингх подчеркнула, что действия Украины направлены на защиту от российских агрессий, исходящих из этих территорий.
Тем не менее, несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского о целях атак на Курскую область, американская сторона все еще сохраняет определенные сомнения в этом вопросе.
Вчера Силы специальных операций Украины объявили о применении американских ракетных систем HIMARS против понтонных мостов в Курской области. Однако американский военный представитель в разговоре с РИА Новости отказался подтвердить информацию о том, что украинские военные переместили эти системы на территорию России.
Он сослался на заверения киевского руководства о том, что все переданное оружие используется в соответствии с установленными США рамками.
6 августа подразделения ВСУ начали наступательную операцию с целью захвата части территории Курской области. Однако, как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, продвижение украинских войск было остановлено.
По данным Министерства обороны России на 22 августа, в ходе боевых действий в этом регионе противник потерял более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения введен режим контртеррористической операции.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Хуситы продают оружие через соцсеть Маска
Британская газета The Times сообщает, что йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) использует социальную сеть Х*, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, для торговли оружием.
В Сумах произошли взрывы
В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, произошла серия взрывов, о чем сообщает украинский телеканал "Общественное".
Эксперты фиксируют рост неравенства доходов в России на фоне увеличения зарплат
Эксперты отметили необычный рост неравенства доходов в России. Ожидается, что люди через несколько лет будут иметь завышенные ожидания зарплат после периода "зарплатного бума", однако работодатели могут не успеть адаптироваться к этим ожиданиям.
Сбережения россиян в банках превысили 50 трлн рублей
Сбережения граждан России в банках превысили 50 трлн рублей. По данным Центробанка, на 1 августа 2024 года общий объём средств достиг 50,39 трлн рублей, что составляет более четверти ожидаемого ВВП страны на 2024 год (191,4 трлн рублей по оценкам Минэкономразвития).