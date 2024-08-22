По заявлению заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх, Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское вооружение для проведения контратак в ответ на российские наступления из приграничных районов, включая Курскую и Сумскую области.

Сингх подчеркнула, что действия Украины направлены на защиту от российских агрессий, исходящих из этих территорий.

Тем не менее, несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского о целях атак на Курскую область, американская сторона все еще сохраняет определенные сомнения в этом вопросе.

Вчера Силы специальных операций Украины объявили о применении американских ракетных систем HIMARS против понтонных мостов в Курской области. Однако американский военный представитель в разговоре с РИА Новости отказался подтвердить информацию о том, что украинские военные переместили эти системы на территорию России.

Он сослался на заверения киевского руководства о том, что все переданное оружие используется в соответствии с установленными США рамками.

6 августа подразделения ВСУ начали наступательную операцию с целью захвата части территории Курской области. Однако, как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, продвижение украинских войск было остановлено.

По данным Министерства обороны России на 22 августа, в ходе боевых действий в этом регионе противник потерял более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения введен режим контртеррористической операции.

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