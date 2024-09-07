У Соединённых Штатов возникнут довольно большие проблемы в случае, если они решат передать столице и крупнейшему по населению городу Украины дальнобойное ракетное оружие, которое ВСУ собирается применять против РФ. Такое мнение высказал YouTube-каналу Judging Freedom политический комментатор и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Ларри Джонсон предположил, что Соединённые Штаты Америки не хотят угодить в ловушку, поскольку осознали, что в случае, если они примут решение передать украинской стороне ракетное оружие, то Российская Федерация не станет это игнорировать. В итоге Штаты дорого заплатят, подытожил бывший сотрудник агентства Федерального правительства США.

Не так давно американский военный деятель Ллойд Остин, который на сегодняшний день занимает пост главы Пентагона, информировал, что Штаты придерживаются мнения, что возможная передача дальнобойного ракетного оружия украинской стороне не сыграет ключевую роль в конфликте.

Фото: commons. wikimedia. org / U.S. Navy photo (Public Domain Dedication)