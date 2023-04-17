Соединенным Штатам потребуется полтора года для осуществления поставки Украине истребителей F-16 в случае возникновения экстренной ситуации. Об этом сообщил заместитель американского министра обороны Колин Каль во время своего онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.
"Эти воздушные суда прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента"
Однако отправка этих самолетов, по мнению Каля, не помогут Украине в весенних и летних наступлениях.
Стоит отметить, что ранее Эстония допустила вероятность покупки истребителей F-16 для передачи киевскому режиму.
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